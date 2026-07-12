Nathan Ordaz se iría del LAFC; su futuro estaría en el DC United

El delantero salvadoreño buscará consolidarse en su nuevo equipo tras sumar 501 minutos en la actual temporada con LAFC

Nathan Ordaz durante un juego en El Salvador | Foto por Marvin RECINOS / AFP

Nathan Ordaz cambiaría de equipo en la Major League Soccer y pasaría de Los Angeles FC a D.C. United para la segunda mitad de la temporada 2026, que se reanudará el próximo 17 de julio tras la pausa por el Mundial de la FIFA. Durante la primera parte de la campaña, el atacante de 22 años disputó 501 minutos en nueve partidos con LAFC, seis de ellos como titular, sin lograr establecerse de manera regular en el once inicial bajo la dirección de Marc Dos Santos.

Con Los Angeles FC, Ordaz acumuló 98 partidos oficiales, con nueve goles y cuatro asistencias en 2,163 minutos de acción. En D.C. United, buscará integrarse al ataque junto a Tai Baribo y Louis Munteanu, y su incorporación responde también al interés de conectar con la comunidad salvadoreña en Washington D.C., compuesta por más de 200,000 personas. Se espera que Ordaz comience entrenamientos la próxima semana y pueda debutar el 22 de julio en la visita de D.C. United al Houston Dynamo en el Shell Energy Stadium.

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