Simon Mavwa y Gladys Cherop Longari ganan el Medio Maratón CDMX 2026; Jorge Cruz sube al podio

El mexicano Jorge Luis Cruz Pérez completó el podio con 1:06:07 y terminó como el mejor corredor nacional de la prueba

Ellos son los ganadores del Medio Maratón CDMX 2026 | @21k_cdmx

El keniano Simon Mavwa y su compatriota Gladys Cherop Longari conquistaron la rama varonil y femenil del Medio Maratón de la Ciudad de México 2026, respectivamente. La edición 19 comenzó antes de las 6:00 horas en el Hemiciclo a Juárez, con la salida de los atletas en silla de ruedas, ciegos y débiles visuales, antes del arranque de los corredores élite. La ruta de 21.0975 kilómetros concluyó frente al Ángel de la Independencia y reunió a cerca de 35 mil participantes.

Mavwa cruzó la meta en el primer lugar con un tiempo de una hora, cuatro minutos y 36 segundos. El segundo puesto correspondió al ugandés Abel Chelangat, quien registró 1:05:55, mientras que el mexicano Jorge Luis Cruz Pérez completó el podio con 1:06:07 y terminó como el mejor corredor nacional de la prueba.

Cruz Pérez se mantuvo durante buena parte del recorrido en la disputa por los lugares de honor con los representantes africanos. El fondista mexicano llegó a la competencia después de ganar el Medio Maratón del Día del Padre y como parte de su preparación para el Maratón de Chicago: “La verdad es que estoy muy contento por este lugar, por el tercer lugar en el medio maratón. Fue una carrera bastante estratégica, una pelea entre los kenianos; ahí nos fuimos entre el segundo y tercer lugar, peleando en todo momento”, explicó.

El mexicano reconoció que la parte final del recorrido condicionó su intento por alcanzar a los dos primeros lugares: “La parte final fue ahí donde nos costó un poco, pero estuvimos peleándoles al tú por tú. La ruta, la verdad, es muy padre, una ruta nueva, una ruta muy retadora. Yo creo que la del año pasado estaba un poquito más amigable; esta tiene muchos columpios, muchas bajadas y muchas subidas, pero la gente es la que lo hace muy especial”, declaró Cruz Pérez. La nueva ruta incorporó tramos de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.

Gladys Cherop Longari se corona en la CDMX

En la rama femenil, Gladys Cherop Longari obtuvo la victoria con un registro de 1:12:19, seguida por la también keniana Winsam Jerono, quien terminó en 1:13:46. La ecuatoriana Silvia Patricia Ortiz completó el podio con 1:17:13, mientras que Natali Mendoza ocupó el cuarto puesto y fue la mexicana mejor ubicada. Cerca de la mitad de las personas que tomaron parte en esta edición fueron mujeres.

Ortiz describió el recorrido como una prueba marcada por sus cambios de elevación: “Fue una carrera sumamente exigente, dura, con un desnivel muy fuerte, pero veníamos trabajando para este reto. Más allá del resultado que íbamos a tener, estábamos agradecidos por la oportunidad de estar aquí. Fue la primera vez que participo, entregué lo mejor de mí y estoy muy agradecida con Dios por la oportunidad de estar en el podio”, señaló la atleta ecuatoriana.

En la categoría de silla de ruedas, el paralímpico mexicano Gonzalo Valdovinos se quedó con la primera posición. Esta modalidad, junto con las correspondientes a ciegos y débiles visuales, abrió la actividad antes de que se pusiera en marcha el contingente élite y el resto de los bloques de corredores desde el Hemiciclo a Juárez.

La edición 19 del Medio Maratón de la Ciudad de México concluyó con dos triunfos para Kenia en las categorías élite, un tercer lugar para México mediante Jorge Luis Cruz y la victoria de Valdovinos en silla de ruedas. La competencia estrenó un trazado con salida en la Alameda Central, paso por Paseo de la Reforma y el Bosque de Chapultepec, y meta en el Ángel de la Independencia.

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