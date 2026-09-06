Piojo Alvarado, en la mira del Spartak de Moscú: el club ruso habría enviado oferta a Chivas

Este fin de semana, el club rojiblanco habría recibido una propuesta, la cual, sería analizada en conjunto con el futbolista

Piojo Alvarado podría salir de Chivas. | Imago7.

Roberto ‘Piojo’ Alvarado habría despertado el interés del fútbol europeo después de que el Spartak de Moscú presentara una oferta por el futbolista de Chivas. De acuerdo con la cuenta de X (antes Twitter) especializada en la Liga Premier de Rusia, @RPLNews_eng, el conjunto ruso habría puesto sobre la mesa una propuesta cercana a los 10 millones de euros por el atacante mexicano, mientras ambas instituciones mantienen conversaciones.

El interés del Spartak llega después del buen momento que atraviesa Alvarado con el Guadalajara y tras su participación con la Selección Mexicana en la pasada Copa del Mundo realizada en México, Estados Unidos y Canadá 2026, donde fue uno de los futbolistas destacados del combinado tricolor.

Spartak offer around €10m for 27yo Mexican winger Roberto Alvarado

Clubs are negotiating

(@michfoot10) pic.twitter.com/vBdrCRfMJE — RPL Sky (@RPLNews_eng) September 6, 2026

Sin embargo, la negociación todavía no está encaminada. Chivas considera que la propuesta inicial no cumple con sus expectativas económicas y, de acuerdo con TUDN, la directiva rojiblanca no tendría como prioridad desprenderse del jugador en este momento del torneo.

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El Rebaño Sagrado se encuentra en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2026. El equipo dirigido por Gabriel Milito marcha en la segunda posición de la clasificación con 14 puntos después de siete jornadas, por lo que la salida de Alvarado representaría una baja importante para el proyecto deportivo del club.

Chivas espera una mejor oferta del Spartak de Moscú por Roberto Alvarado

La directiva del Guadalajara estaría abierta a escuchar una nueva propuesta del conjunto ruso, aunque por ahora considera insuficiente la cantidad ofrecida. Según reportan tanto la cuenta de X, como TUDN, la primera oferta del Spartak estaría entres los 8 y los 10 millones de dólares, cifra que no convence al club mexicano.

Alvarado se ha convertido en una pieza importante dentro del esquema de Gabriel Milito debido a su capacidad para jugar en diferentes posiciones del ataque y su influencia en la generación ofensiva del equipo.

Además, el futbolista mantiene contrato vigente con Chivas hasta 2029, situación que le permite al club tener margen para negociar una posible transferencia y definir las condiciones económicas de una eventual salida.

Roberto Alvarado tampoco estaría convencido de ir al fútbol ruso

La postura del jugador también sería un factor dentro de la negociación. De acuerdo con los reportes, Roberto Alvarado no estaría completamente convencido de trasladarse al fútbol ruso, principalmente porque los clubes de ese país no participan actualmente en competencias europeas de la UEFA debido al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Aunque existe la posibilidad de que los equipos rusos regresen a torneos internacionales en el futuro, esa situación habría generado dudas en el futbolista mexicano, quien busca mantener una trayectoria con opciones de competir en escenarios europeos.

El mercado de fichajes en Rusia también juega contra el tiempo para las partes involucradas. Spartak de Moscú, Chivas y Roberto Alvarado deberán tomar una decisión antes del cierre de registros en la liga rusa, programado para el próximo 10 de septiembre.

Por ahora, el futuro del Piojo permanece en análisis, con Chivas enfocado en mantener a uno de sus jugadores importantes durante la pelea por el título del Apertura 2026, mientras el Spartak busca convencer al club y al futbolista para concretar su llegada al fútbol europeo.

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