¿Messi y Cristiano juntos nuevamente? Carlos Tévez los reuniría para su despedida en Argentina

El ‘Apache’ jugó con Lionel Messi en la Selección Argentina y con Cristiano Ronaldo en el Manchester United que ganó la Champions League del 2008.

Carlos Tévez alista su despedida/ AFP/ Reuters.

El Mundial del 2026, más allá del triunfo de España con su segunda corona orbital, también dejó profunda tristeza en los futboleros de todo el planeta, ya que una gran camada de jugadores como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, ‘Memo’ Ochoa, James Rodríguez, Neymar Jr y un par más jugaron el que pudo ser su último campeonato de esta índole.

En cuanto a la ‘Pulga’, después de sumar su tercera final jugada de la Copa del Mundo, confirmó su retiro de la Selección de Argentina, en medio de lágrimas, emotivos vídeos y mensajes de todo el planeta, el ’10’ y considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, le puso punto final a su carrera con la ‘Albiceleste’.

Por parte de Cristiano Ronaldo, el ‘Bicho’ no ha dado pistas de lo que será su futuro con la Selección de Portugal. El delantero de 41 años todavía tiene contrato con Al-Nassr de Arabia Saudita y quiere seguir su rumbo hacia los 1.000 goles, de los cuales nada más le faltan 22 ‘dianas’. Ya será constancia y persistencia si puede jugar la Eurocopa del 2028.

Pues bien, mientras que ambos resuelven su situación deportiva para las próximas temporadas, surgió un fuerte rumor en la prensa argentina, el cual asegura que Carlos Tévez está ultimando detalles para lo que será su partido de despedida, el cual sería en La Bombonera en Buenos Aires y dsus dos invitados de gala son precisamente Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

🚨Leo Messi y Cristiano Ronaldo serán invitados a la despedida de Carlos Alberto Tévez



📌Será en Diciembre en La Bombonera



👉¿Jugarán en el mismo equipo L10 y CR7? pic.twitter.com/7pfBRLeqId — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) September 4, 2026

Una noticia que ha tomado por sorpresa en las últimas horas a todos los aficionados del deporte ‘Rey’, pero que también alegra y se abre una enorme expectativa de poder verlos enfrentarse nuevamente o por qué no presenciar que tanto la ‘Pulga’ como el ‘Bicho’ sean parte de un mismo equipo, ese deseo de muchos en el mundo siempre quisieron ver, así sea en un duelo amistoso.

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¿Cuándo fue la última vez que Messi y Cristiano jugaron un mismo partido?

Pues bien, para encontrar el enfrentamiento más reciente entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, hay que ir hasta el 19 de enero del 2023. Cuando el argentino vestía los colores del PSGG, por su parte Cristiano Ronaldo ya hacía parte de Al-Nassr. El epicentro de este encuentro fue el Estadio Internacional Rey Fahd en Riad, Arabia Saudita.

El marcador final de este encuentro fue de 5-4, en aquella oportunidad Lionel Messi anotó 1 gol, mientras que Cristiano Ronaldo marcó un doblete para el equipo de arábigo. Después de enfrentarse en varias oportunidades en aquellos clásicos de Real Madrid vs Barcelona, esta vez, en la despedida de Carlos Tévez, sí podría ser la última vez entre dos de los mejores futbolistas de este siglo XXI.

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