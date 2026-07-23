¡De verde! Real Madrid presenta su nuevo jersey de visitante para la temporada 2026-27

La segunda equipación combina verde oscuro, detalles en blanco roto, un patrón basado en el escudo y tecnología Climacool+

La segunda equipación del Real Madrid | @realmadrid

El Real Madrid presentó este jueves 23 de julio su segunda equipación para la temporada 2026-27, diseñada nuevamente por Adidas. El uniforme utiliza el verde oscuro como color principal y añade detalles en blanco roto, una combinación recuperada de camisetas utilizadas por el club en otras etapas, pero adaptada a la nueva línea de indumentaria. La prenda ya se encuentra disponible en las tiendas oficiales del equipo y en puntos de venta seleccionados de la marca.

De acuerdo con la explicación del Real Madrid, el diseño está inspirado en el espíritu compartido del madridismo y en los recuerdos que conectan a distintas generaciones de aficionados. La intención es relacionar al estadio Santiago Bernabéu con las peñas y seguidores distribuidos alrededor del mundo, mediante una camiseta que mezcla elementos de la historia del equipo con recursos gráficos contemporáneos.

El escudo ocupa uno de los espacios centrales de la propuesta y también funciona como punto de partida para el patrón geométrico incorporado en el tejido. El jersey incluye el logotipo del Trifolio de la marca patrocinadora, las tres franjas sobre los hombros y las marcas comerciales en blanco roto, elementos que contrastan con la base verde y mantienen la identidad visual de la equipación.

La versión utilizada por los jugadores incorpora tecnología Climacool+, desarrollada para absorber y dispersar el sudor durante los partidos. También cuenta con un ajuste ceñido, una silueta aerodinámica y tejido jacquard, mientras que las zonas de ventilación están distribuidas en los puntos donde se concentra una mayor cantidad de calor corporal.

La camiseta acompañará el inicio de una nueva etapa deportiva bajo la dirección de José Mourinho, quien regresó al banquillo del Real Madrid para la campaña 2026-27. El plantel sumó durante el mercado de verano a Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva, incorporaciones anunciadas para reforzar distintas zonas del equipo.

La renovación también incluyó las salidas de Dani Carvajal, David Alaba, Dani Ceballos y Fran García. El conjunto blanco comenzará la temporada con el objetivo de recuperar los principales títulos nacionales y europeos, después de que su última Liga, Champions League y Supercopa de España fueran obtenidas en 2024, mientras que su Copa del Rey más reciente corresponde a 2023.

El calendario oficial de LaLiga contempla el estreno liguero del Real Madrid el 22 de agosto frente al Espanyol, en el marco de la jornada 2 del campeonato. El encuentro de la fecha inaugural ante la Real Sociedad fue aplazado para el 26 del mismo mes.

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