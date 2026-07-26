¡Al último minuto! Piojo Alvarado rescata a Chivas y les da su primera victoria del torneo ante Juárez

Sebastián Jurado sostuvo a Juárez durante casi todo el encuentro, pero el Piojo apareció en la última jugada para sellar el triunfo rojiblanco

Alvarado tras su gol en el partido ante Juárez | Imago7

Chivas insistió durante todo el partido y encontró el gol en el minuto 90+6 para derrotar 1-0 a FC Juárez en el Estadio Akron, dentro de la jornada 2 del Apertura 2026. Roberto Alvarado apareció dentro del área y definió de zurda ante Sebastián Jurado para darle al Guadalajara su primera victoria del torneo.

El encuentro estuvo marcado por las llegadas del conjunto rojiblanco, los remates bloqueados y las intervenciones del guardameta visitante. Guadalajara acumuló oportunidades desde la primera mitad, estrelló dos balones en el travesaño y mantuvo la presión hasta el tiempo agregado, cuando el Piojo consiguió romper el empate.

Juárez estuvo cerca de modificar el marcador en el primer minuto. José Luis Rodríguez recibió fuera del área y sacó un disparo de zurda que se estrelló en el poste de Raúl Rangel. La respuesta de Chivas llegó mediante Jordán Carrillo, quien probó desde media distancia, aunque su remate salió desviado.

Después de los primeros minutos, el Guadalajara adelantó líneas y comenzó a controlar la posesión. Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Jordán Carrillo buscaron espacios en campo contrario, mientras Richard Ledezma y Daniel Aguirre se incorporaban por el costado derecho. Juárez concentró jugadores cerca de su área y cerró los caminos interiores para obligar al local a circular por las bandas.

La primera oportunidad dentro del área apareció al minuto 30. Brian Gutiérrez recibió sin marca cerca del área chica, pero su disparo salió con poca potencia y fue bloqueado por la defensa fronteriza. Chivas sostuvo la jugada en campo rival y volvió a acercarse cuatro minutos después.

Dos travesaños mantienen el empate

El Cotorro González encontró un espacio al minuto 34 y sacó un disparo con dirección a la portería. Sebastián Jurado alcanzó a desviar el balón antes de que golpeara el travesaño. La intervención del guardameta evitó el primer gol cuando el Guadalajara atravesaba su periodo con mayor cantidad de aproximaciones en la primera parte.

Dos minutos después, el delantero rojiblanco volvió a imponerse en el juego aéreo. La Hormiga conectó un cabezazo dentro del área que se estrelló en el travesaño al minuto 43, por lo que el marcador permaneció sin movimientos hasta el descanso.

La Hormiga González durante el juego ante Juárez | Imago7

Guadalajara mantuvo la iniciativa en el comienzo de la segunda mitad. Roberto Alvarado disparó desde un ángulo cerrado, pero su intento fue rechazado por la defensa. Después, el Piojo asistió a Jordán Carrillo, quien remató de zurda desde fuera del área y encontró la respuesta de Jurado.

Alvarado volvió a aparecer al minuto 68. El atacante dejó atrás a su marcador con un recorte en los linderos del área y sacó un disparo que fue desviado. La Hormiga González también intentó resolver mediante una conducción individual, pero Jurado volvió a intervenir para enviar el balón fuera de su portería.

Milito realizó un triple cambio al minuto 76. Diego Campillo sustituyó a José Castillo, Kevin Castañeda ingresó por Brian Gutiérrez y Ricardo Marín reemplazó a Richard Ledezma. Las modificaciones permitieron que Guadalajara mantuviera jugadores cerca del área durante el cierre del encuentro.

Efraín Álvarez se sumó a los intentos rojiblancos en el minuto 89 con un disparo de pierna derecha desde fuera del área. Jurado se quedó con el balón sin conceder rebote. En el minuto 90+1, el Cotorro González ganó por arriba en un tiro de esquina, aunque su cabezazo pasó cerca del poste.

Alvarado rompe el empate al 90+6

Cuando el encuentro se encaminaba al empate, Chivas construyó una última acción dentro del área visitante. Roberto Alvarado apareció frente a la portería y conectó un disparo de zurda para superar a Sebastián Jurado en el minuto 90+6. El gol colocó el 1-0 y terminó con la resistencia defensiva de Juárez.

El silbatazo final llegó después de la anotación del Piojo. Guadalajara convirtió en la última jugada una de las múltiples aproximaciones que había generado durante el encuentro, tras dos remates al travesaño, varios intentos bloqueados y las atajadas del portero fronterizo.

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