Leyenda del Manchester United quiere a Luis Enrique como nuevo DT

Roy Keane quiere ver al español o a Simeone en el banquillo de Old Trafford, pese al buen trabajo de Carrick como interino

Roy Keane propone a Luis Enrique como DT del Manchester United | Reuters

Michael Carrick solo ha perdido un partido como entrenador interino del Manchester United. Siete victorias y un empate acompañan su saldo con los Red Devils desde el despido de Rubén Amorim, pero hay leyendas del equipo que quieren ver a un entrenador de mayor perfil.

Es el caso del irlandés Roy Keane, quien declaró que no ve a Carrick como la principal opción.

“Yo creería que sí, pero yo no lo haría. Hay mejores opciones. En los partidos que ha dirigido, en cuanto a ganar partidos, lo ha hecho bien. Ha simplificado cosas, pero no había nada de riesgo en esos partidos. Ha tenido tres semanas para preparar los juegos, el timing le favoreció. Ha hecho un buen trabajo, me quito el sombrero, y si le dan el puesto en el verano le deseo la mejor de las suertes, pero creo que hay mucho mejores opciones para el siguiente entrenador del Manchester United“, declaró Keane en Sky Sports el domingo.

El irlandés tiene claras sus opciones: Luis Enrique y Diego Pablo Simeone, los entrenadores del PSG y el Atlético de Madrid, por su experiencia al más alto nivel.

“Para dirigir al Manchester United se necesita a alguien con mucha más experiencia sobre ganar trofeos y competir en Europa. Podría suceder dentro de unos años, pero Carrick no la tiene. Me quito el sombrero ante él y, si consigue el puesto en verano, le deseo mucha suerte, pero creo que hay opciones mucho mejores”, agregó Keane.

Simeone ya ha estado en los rumores de dejar al Atleti, con el Inter de Milán como opción. En el PSG, Luis Enrique tiene contrato hasta el verano del 2027, aunque en la capital de Francia trabajan en renovarle. Sonarían a opciones poco probables, pero Keane considera que Carrick estaba en una circunstancia similar:

“Si hace tres meses decías que Carrick iba a ser el siguiente entrenador del United, te hubieran encerrado en el psiquiátrico. No estaba ni considerado, pero se dieron las cosas, el timing y ha hecho un gran trabajo. Pero es tan simple como que creo que hay mejores opciones. El United tiene que entrevistar candidatos y ver qué hay allá afuera”.

Sobre el apoyo del vestuario del United, Keane dijo que es un trabajo distinto tener el puesto a tiempo completo y no solo como interino: “A muchos jugadores les gusta un interino, pero es diferente cuando es permanente porque tiene que estar involucrado en todo: personal médico, contratos, pretemporada, reclutar. Su trabajo ha sido ganar partidos, algo vital para un entrenador, pero no ha tenido distracciones. Le doy crédito por eso, pero el trabajo a tiempo completo es distinto. Para dirigir al Manchester United, necesitas un entrenador con más experiencia en ganar trofeos y competir en Europa. No lo tiene”.

Tras la jornada 31 de la Premier, el United es tercero, con 54 puntos, con opciones de volver a la Champions tras dos años de ausencia, aunque Keane cree que han tenido muchas cosas a favor en el tema del calendario, como medirse al Aston Villa que venía de jugar la Europa League días antes.

“Todos están emocionados porque el United va tercero en la liga, pero yo no soy uno de ellos. Es el mismo grupo de jugadores que terminó 15 la campaña anterior”.

Te puede interesar: