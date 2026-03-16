¿Fue un mandado? Versión sobre la pelea entre Millonarios y Boyacá Chicó causa suspicacia

En el Embajador no entienden la actitud de Jacobo Pimentel y consideran llamativo que haya sido antes del partido frente a Nacional.

Stiven Vega y Yesus Cabrera disputan la pelota. – Vizzor Image.

Si el arbitraje de Héctor Rivera en el partido entre Boyacá Chicó y Millonarios ya había dejado bastantes cuestionamientos en el aire por la expulsión de Mackalister Silva, lo que se viene hablando sobre una pelea en los vestuarios está alentando a la suspicacia. Hay versiones encontradas sobre lo acontecido tras el partido en Tunja.

Eduardo Pimentel, máximo accionista del cuadro boyacense, ha denunciado a través de unas declaraciones brindadas a Gol Caracol una supuesta agresión hacia su hijo, Jacobo Pimentel, quien es futbolista del primer equipo. Imágenes difundidas por el citado medio han mostrado al atacante con contusiones en la cabeza.

El propietario del club Ajedrezado ha señalado como presuntos responsables de la agresión al delantero Leonardo Castro y al portero Diego Novoa. No obstante, las versiones sobre lo acontecido son encontradas: mientras que desde Boyacá Chicó se habla de puñetazos, en Millonarios se trata el tema como un forcejeo que derivó en una caída de Pimentel.

Suspicacia por versiones encontradas

Extraoficialmente, el Embajador defiende a sus jugadores negando una agresión. Fuentes consultadas por Claro Sports indican que Pimentel llegó hasta los pasillos interiores increpando a la delegación visitante y con la intención de ingresar al vestuario albiazul. Sostienen que se presentó un encuentro de fuerza para evitar que el jugador rival entrara a esta zona y que ahí fue cuando perdió la estabilidad.

Dentro de lo averiguado por este medio, hay un aire de sospecha al interior de Millonarios por la manera en la que se presentaron los hechos a raíz de varios puntos. Lo primero es que el protagonista haya sido el hijo de Eduardo Pimentel, quien a lo largo de su calidad como propietario, dirigente y director técnico ha estado involucrado en varios hechos de conflicto en los que inclusive ha sido necesaria la intervención de la Policía para controlarle los ánimos.

Eduardo Pimentel, siendo controlado por la Policía. – Vizzor Image.

También aparecen dudas sobre las motivaciones para que un jugador de Boyacá Chicó que no estaba dentro de los convocados haya bajado desde la tribuna para verse envuelto en esa situación de versiones encontradas. Desde el club Embajador entienden que un futbolista pueda estar con las pulsaciones altas tras la competencia, pero no encuentran explicación para la actitud de alguien que observaba el encuentro desde afuera.

¿Un mandado?

Insistiendo en la averiguación sobre lo que se piensa al interior de Millonarios sobre lo sucedido, las fuentes le sostienen a Claro Sports que no encuentran razón para la actitud de Jacobo Pimentel. Sin embargo, sí mencionan que les parece llamativo que este problema se haya presentado justamente antes un partido de tanta trascendencia como el que tendrán contra Atlético Nacional en El Campín el próximo martes.

Desde el club Embajador temen que exista una intención de hacer sancionar a jugadores titulares para que no puedan estar en ese siguiente encuentro. Vale la pena recordar que Millonarios venció a Nacional en el partido único de la fase preliminar de la Copa Sudamericana en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín hace menos de dos semanas.

Por lo declarado por Eduardo Pimentel, Boyacá Chicó se encuentra reuniendo material probatorio para entregarlo a Dimayor y que el Comité Disciplinario tome una decisión. No está claro si eventuales sanciones puedan llegar durante este lunes o el mismo día del partido entre Embajadores y Verdolagas por la jornada 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

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