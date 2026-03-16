Pep Guardiola rechaza hablar de fracaso ante el Real Madrid: “No hay equipos que ganen siempre”

El técnico del City pide no rendirse ante el 3-0 del Bernabéu y defiende el esfuerzo de su equipo antes de la vuelta de Champions en el Etihad

Los sky blues reciben al Madrid este martes para la vuelta | Reuters

El Manchester City se prepara para uno de los desafíos más complejos de su historia reciente. Tras caer 3-0 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, el conjunto inglés buscará una remontada histórica en el Etihad Stadium. El hat-trick de Federico Valverde dejó al equipo de Pep Guardiola contra las cuerdas, aunque el técnico catalán mantiene un discurso de serenidad y defensa del trabajo realizado por su plantilla.

En la conferencia de prensa previa al partido de vuelta, el técnico rechazó la idea de que una eventual eliminación de su equipo pueda interpretarse como un fracaso. El entrenador insistió en que el deporte de alto nivel implica aceptar derrotas, aprender de ellas y volver a intentarlo en el futuro.

“En el deporte se puede hacer mal, que el otro sea mejor y aceptarlo para mejorar. Volver a intentarlo el año que viene. Por muchos adjetivos que se puedan decir, uno tiene que sentir lo que uno siente… y mientras uno lo intente. Tener trabajo, dedicación y amor por el deporte y tu trabajo, por tu gente. No hay un equipo en el mundo que haya ganado siempre, ni actuaciones que siempre son las perfectas. Hemos hecho eliminatorias extraordinarias contra su equipo y otras veces hemos estado fuera, ¿es fracaso? Lo que ustedes digan”.

“Hay bastantes más desgracias en el mundo que caer eliminado”

El técnico también apuntó al enfoque mediático que suele acompañar a las derrotas en competiciones de este nivel. Guardiola recordó que incluso los atletas más exitosos de la historia han tenido que convivir con derrotas y que la presión mediática forma parte del entorno del fútbol de élite.

“Lo importante es lo que nosotros pensamos y no lo que ustedes digan. La plantilla te levantas al día siguiente, dices ‘qué pena’ porque no estamos en la Champions e intentar el año que viene volver a estar. Todos los grandes atletas en la historia del deporte no han ganado siempre, no existe. Se pierde más que lo que se gana en el deporte. Ustedes lo califican cada vez como una gran decepción pero, ¿Cuánto dura el titular? ¿un día? ¿dos noches? Cuatro balas por aquí, cuatro balas por allí. Pues se sigue, el sol va a salir y hay bastantes más desgracias en el mundo que caer eliminado”.

Guardiola también reconoció el mérito del conjunto merengue en el partido de ida, donde los dirigidos por Álvaro Arbeloa mostraron una gran contundencia ofensiva. El entrenador del City señaló que la historia del propio club español demuestra que incluso los equipos más exitosos han sufrido derrotas en el camino.

“Lo importante es intentarlo, lo intentamos en el Bernabéu e hicimos cosas bien y otras mal. El Madrid estuvo brillante en muchas cosas, es parte de aceptarlo. ¿Cuántas Champions ha ganado el Madrid? 15. ¿Cuántas ha jugado? 100, pues ha perdido más que lo que ha ganado. La Quinta del Buitre es el mejor equipo que he visto del Madrid cuando era pequeño. No he visto un equipo mejor jugar al fútbol… hasta después con el Barça y el Dream Team y esas cosas. La Quinta no la ganó, pero hizo un gran bien al fútbol español. ¿Es un fracaso? Yo le diría que no, que hicieron un gran bien al fútbol”.

El desafío de la remontada

En cuanto a la preparación del partido, Guardiola explicó que optó por darle descanso a sus futbolistas tras el empate ante el West Ham en la fecha 30 de la Premier League, en lugar de aumentar la carga de entrenamiento, una decisión que ya ha tomado en otros momentos de la temporada: “Entrenar más no nos iba a hacer mejor. En el fútbol actual entrenar más no te hace mejor, prefería que los jugadores estuvieran hoy en casa. Lo he hecho dos o tres veces esta temporada, no es algo nuevo”.

Finalmente, el entrenador del City abordó el desafío táctico que implica intentar remontar una desventaja de tres goles frente al equipo más exitoso en la historia de la Champions League. Reconoció que su equipo deberá rozar la perfección durante todo el partido para aspirar a mantenerse con vida en la eliminatoria.

“No estoy pensando de sorprender al Madrid. Se trata de los jugadores. En la ida jugamos con cuatro o cinto delanteros y no marcamos gol… y a veces cuando juegas con dos falsos 9 consigues marcar. Hay que hacer un partido perfecto durante 90 minutos. Hay que intentar no rendirse nunca. Sabemos que podemos generar ocasiones, tenemos que ser clínicos”.

Con el 3-0 en contra tras la ida en el Santiago Bernabéu, el Manchester City afronta un reto mayúsculo en el Etihad. El equipo inglés necesita una remontada histórica frente a un Real Madrid que ha demostrado una vez más su capacidad para dominar las grandes noches europeas. Sin embargo, el estratega insiste en que su equipo no se rendirá antes de intentarlo.

“En muchos partidos aquí marcamos cuatro goles, ese no es el problema. Somos capaces de hacerlo… pero hay que hacerlo muchas veces. La cualidad del rival es que también nos den la pelota, pero hay que correr. Su calidad está ahí. Es fácil para mí decirle a los chicos que hay que marcar en los primeros minutos pero la realidad es diferente”.

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