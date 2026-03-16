Ni Checo Pérez se quiso perder el Ring Royale, el nuevo fenómeno del boxeo

El evento que tuvo de protagonistas a Alfredo Adame y Carlos Trejo tuvo un pico de más de 6 millones de espectadores, un nuevo récord en Youtube México

Checo y su reacción a Alfredo Adame vs Carlos Trejo | Reuters; captura de pantalla

El evento de Ring Royale 2026 se convirtió en el tema central de este fin de semana, incluso por encima de los Premios Oscar, celebrados en simultáneo. Una muestra clara de su impacto fue el arrastre de espectadores que logró captar, como el caso de Sergio ‘Checo’ Pérez, quien se tomó un descanso de sus actividades en la Fórmula 1 para reaccionar a un espectáculo que incluyó en su cartelera uno de los enfrentamientos más comentados: Alfredo Adame vs Carlos Trejo, pelea que puso fin a la rivalidad que mantuvieron ambos personajes de la televisión mexicana durante más de 20 años.

El conductor de Cadillac compartió una fotografía desde un avión en la que aparece una televisión con la transmisión de Ring Royale, acompañada de varios stickers de caritas riéndose. La imagen dejó ver que el evento despertó gran curiosidad incluso fuera del recinto. Así, se consolidó como uno de los espectáculos más comentados del fin de semana y confirmó que, tras varias semanas de expectativa, el show de boxeo rompió fronteras y captó la atención de figuras de distintos ámbitos.

La transmisión de Ring Royale 2026 alcanzó un pico superior a los 6 millones de espectadores y registró un promedio de 5.3 millones de usuarios recurrentes, cifras suficientes para establecer un récord en YouTube México dentro de un evento transmitido por streaming. El alcance del espectáculo también se reflejó en el plano internacional, donde se colocó como tendencia número uno a nivel global, incluso por encima de los Premios Oscar, un indicador claro del impacto que generó el evento de boxeo en las plataformas digitales.

¿El futuro del sportainment?

La cartelera organizada por Poncho De Nigris no representa una innovación dentro del entretenimiento digital. En realidad, se inserta en una tendencia que ya ha demostrado su capacidad de convocatoria en proyectos como La Velada del Año, impulsado por el creador de contenido Ibai Llanos. El concepto detrás de estos espectáculos es relativamente simple: reunir a figuras provenientes de la televisión, las redes sociales o el mundo del espectáculo, colocarlas en un ring bajo reglas de boxeo amateur y capitalizar el morbo que genera ver a personalidades conocidas enfrentarse físicamente. En este esquema, el atractivo principal no radica en el nivel deportivo de los combates, sino en el peso mediático y las narrativas personales de los participantes, elementos que terminan sosteniendo el interés del público y convierten el evento en un producto más cercano al espectáculo que al deporte competitivo.

Bajo esa lógica, Ring Royale puede entenderse como un ejemplo más del fenómeno conocido como sportainment, un modelo híbrido en el que el deporte se mezcla con dinámicas propias del entretenimiento masivo. En este tipo de formatos, el combate funciona menos como una competencia tradicional y más como un vehículo narrativo capaz de movilizar audiencias digitales, comunidades de fans y estrategias de viralización en redes sociales. Las plataformas digitales han sido el terreno ideal para la expansión de este fenómeno en los últimos años, en gran medida gracias a la capacidad de los creadores de contenido para convocar audiencias que, en muchos casos, no necesariamente siguen el boxeo profesional de manera habitual.

Para dimensionar el alcance de este tipo de eventos resulta útil compararlos con las cifras históricas del boxeo profesional dentro del modelo tradicional de pago por evento. Durante años, el rostro más reconocible del deporte ha sido Saúl ‘Canelo’ Álvarez, cuyo récord de compras de pay-per-view alcanzó los 2.2 millones en su combate contra Floyd Mayweather Jr. en septiembre de 2013, según datos de Mayweather Promotions y Showtime. Sin embargo, ese modelo de distribución ha comenzado a enfrentar transformaciones importantes. La propia plataforma de Showtime cerró operaciones en abril de 2024 tras integrarse a Paramount Global, en medio de una reconfiguración más amplia de la industria del entretenimiento frente al avance del streaming y los cambios en los hábitos de consumo.

En ese contexto, algunas empresas han comenzado a experimentar con nuevos modelos. Netflix, por ejemplo, entendió que el pago por evento podría estar perdiendo relevancia y decidió apostar por el streaming. Con su alianza con Premier Boxing Champions, la plataforma buscó explorar nuevas formas de distribución para el boxeo. Su primer gran experimento fue el combate entre el exboxeador Mike Tyson y el creador de contenido Jake Paul, un enfrentamiento que generó un impacto mediático global. Según la propia empresa, la pelea transmitida en noviembre de 2024 registró 65 millones de streams simultáneos y una audiencia promedio de 108 millones de usuarios.

La apuesta no se limitó al boxeo de entretenimiento. En septiembre pasado, la plataforma también transmitió el combate entre Terence Crawford y Saúl ‘Canelo’ Álvarez. A pesar de las dudas comerciales, debido a que Crawford no suele ser un boxeador particularmente mediático, la expectativa de ver a un peleador dos divisiones más ligero enfrentar a uno de los nombres más grandes del deporte generó suficiente interés. Los números respaldaron el experimento: un pico de 24 millones de espectadores simultáneos y 41 millones de espectadores a nivel mundial.

No obstante, persiste una diferencia clara entre deporte profesional y deporte de entretenimiento. El propio Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha criticado en varias ocasiones las peleas entre influencers, al señalar que el boxeo es un deporte serio. Aunque algunas funciones del boxeo profesional todavía pueden superar en audiencia a eventos como Ring Royale, lo cierto es que los combates profesionales capaces de generar grandes cifras son cada vez menos frecuentes. Para muchos analistas, el boxeo se ha convertido progresivamente en un deporte de nicho.

Un ejemplo ilustrativo fue la pelea entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol, futuros miembros del Salón de la Fama, considerada por especialistas como uno de los enfrentamientos más esperados de la última década. Sin embargo, la revancha disputada en febrero de 2025 apenas alcanzó las 340 mil compras de pago por evento.

En ese escenario surge una pregunta inevitable: ¿el problema radica en el modelo de pago por evento y la solución está en el streaming, o los eventos protagonizados por influencers terminarán superando en alcance al boxeo profesional? La respuesta aún no es definitiva, pero lo que sí parece claro es que el ecosistema del deporte y el entretenimiento está atravesando una transformación en la que las plataformas digitales, las audiencias en línea y las figuras mediáticas juegan un papel cada vez más determinante.

Te puede interesar: