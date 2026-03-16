Toluca vs San Diego FC en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la vuelta de Concachampions 2026

Toluca recibe a San Diego FC en la vuelta de octavos de Concachampions 2026 con desventaja 3-2; duelo decisivo en el Nemesio Diez

Toluca vs San Diego FC, en vivo online | Claro Sports

Toluca y San Diego FC se enfrentan este miércoles 18 de marzo de 2026 en el Estadio Nemesio Diez, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026. El encuentro se disputará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido en México a través de la plataforma FOX One. El duelo definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del torneo continental.

El conjunto dirigido por los Diablos Rojos buscará aprovechar su condición de local en la Bombonera para revertir la eliminatoria ante el equipo de la MLS, que llega con ventaja en el marcador global tras el primer enfrentamiento disputado en California. En el partido de ida, San Diego FC se impuso 3-2 como local en un duelo abierto que dejó la serie completamente viva rumbo al segundo capítulo.

Este resultado obliga ahora al conjunto mexicano a buscar una remontada en casa para seguir con vida en la competición regional. El bicampeón del fútbol mexicano necesita ganar por al menos un gol, sin recibir dos, para avanzar directamente a los cuartos de final, gracias al criterio del gol de visitante. Por su parte, San Diego avanzará con un empate o una victoria, y también podría clasificar incluso perdiendo por un gol si logra marcar al menos dos tantos en el Nemesio Diez.

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Concachampions 2026: alineaciones probables del Toluca vs San Diego FC

Toluca llega a este compromiso con una baja sensible en el centro del campo. El capitán Marcel Ruiz, uno de los jugadores más importantes en la creación ofensiva del equipo, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en el partido de ida, por lo que quedó descartado para el resto de la temporada. Su ausencia obliga a modificar el funcionamiento del mediocampo escarlata en un partido clave para la serie.

En el caso de San Diego FC, el equipo estadounidense afrontará el duelo con varias ausencias. Alejandro Alvarado, Andrés Reyes, Wilson Eisner, Willy Kumado y Kieran Sargeant están fuera por lesión, mientras que Marcus Ingvarsten y Manu Duah, titulares en el partido de ida, no podrán jugar tras haber sido expulsados en el primer encuentro.

Toluca : Hugo González; Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Everardo López; Jesús Angulo, Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Gallardo; Paulinho, Helinho.

: Hugo González; Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Everardo López; Jesús Angulo, Franco Romero, Nicolás Castro, Jesús Gallardo; Paulinho, Helinho. San Diego FC: Duran Ferree; Oscar Verhoeven, Christopher McVey, Ian Pilcher, Luca Bombino; Jeppe Tverkson, David Vázquez, Onni Valakari; Anders Dreyer, Anisse Saidi, Amahl Pellegrino.

Antecedentes y últimos resultados del Toluca vs San Diego FC en Concachampions

El enfrentamiento entre Toluca y San Diego FC tiene solo antecedente directo: el partido de ida de estos octavos de final, que terminó con triunfo 3-2 para el conjunto estadounidense. Ese resultado permitió al club de la MLS llegar con ventaja al Nemesio Diez y colocar presión sobre el equipo mexicano de cara al encuentro definitivo.

Más allá de este cruce, San Diego FC ha tenido varios enfrentamientos recientes contra clubes de Liga MX en competiciones regionales. El equipo estadounidense mantiene un balance equilibrado frente a rivales mexicanos, con tres victorias y tres derrotas, incluyendo triunfos ante Mazatlán y Pumas, además de derrotas frente a Pachuca, Tigres y el propio Pumas en su único viaje a México.

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