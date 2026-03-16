Barcelona vs Newcastle en vivo: horario y dónde ver los octavos de final de la Champions League 2026

Culés y Urracas disputan el encuentro de vuelta de este compromiso que les dará un boleto a la fase de cuartos de final de la Liga de Campeones

Horario y dónde ver Barcelona vs Newcastle, en vivo. | Claro Sports.

Barcelona y Newcastle definirán su pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 en el partido de vuelta de los octavos de final, una eliminatoria que llega abierta tras el empate 1-1 en el duelo de ida disputado en St. James’ Park.

La serie se mantiene como una de las más cerradas de la ronda, especialmente en una fase donde varios equipos resolvieron sus eliminatorias con amplias goleadas. El conjunto catalán llega con ligera ventaja por cerrar la serie en casa, aunque el resultado de la ida dejó todo por decidir.

Barcelona afronta el encuentro como líder de LaLiga con 70 unidades. El equipo catalán llega tras vencer 5-2 al Sevilla y 3-0 al Atlético, resultado que no fue suficiente para avanzar a la final de la Copa del Rey.

El mensaje de Gavi a la afición culer 🗣️ pic.twitter.com/g4FwxnlJGA — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 15, 2026

Newcastle, por su parte, ocupa el noveno lugar de la Premier League con 42 puntos, a siete unidades de los puestos europeos. Las Urracas vienen de vencer 1-0 al Chelsea en liga, aunque también cayeron 3-1 ante el Manchester City en la FA Cup.

En el partido de ida, Newcastle no logró hacer valer su condición de local y terminó igualando 1-1 ante el Barcelona en un encuentro con pocas oportunidades claras de gol. El empate llegó en los minutos finales y dejó la eliminatoria completamente abierta para el duelo de vuelta.

"It's a derby, it's the Champions League Round of 16, against Barcelona. That's the pinnacle of football. That's exactly where you want to be."



Anthony Gordon eyeing 20-goal mark as 'biggest' week looms ⤵️ — Newcastle United (@NUFC) March 16, 2026

Horario y dónde ver Barcelona vs Newcastle en los octavos de final de la Champions League 2026

El partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 entre Barcelona y Newcastle se disputará el miércoles 18 de marzo a las 11:45 horas (tiempo del centro de México y Centroamérica).

La transmisión del encuentro podrá seguirse a través de FOX y su plataforma FOX ONE, que cuenta con los derechos de la competencia. A su vez, puedes seguir el minuto a minuto en clarosports.com.

Octavos de final de la Champions League 2026: Alineaciones probables del Barcelona vs Newcastle

Estos serían los jugadores que iniciarían el partido de vuelta en esta serie de octavos de final.

Barcelona: Joan García (P); Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo (c), Joao Cancelo; Marc Bernal, Fermín, Pedri; Raphinha, Robert Lewandowski y Lamine Yamal.

Joan García (P); Gerard Martín, Pau Cubarsí, Ronald Araújo (c), Joao Cancelo; Marc Bernal, Fermín, Pedri; Raphinha, Robert Lewandowski y Lamine Yamal. Newcastle: Aaron Ramsdale (P); Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, William Osula y Harvey Barnes.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Barcelona vs Newcastle y cuánto paga?

De acuerdo con distintas casas de apuestas, el Barcelona parte como favorito para ganar el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League.

El triunfo del conjunto catalán tiene un momio de -173, lo que significa que una apuesta de 100 pesos podría generar una ganancia cercana a los 158 pesos. El empate aparece con un momio de +365, lo que podría entregar 465 pesos por cada 100 apostados, mientras que una victoria del Newcastle tiene una cuota de +375, que pagaría 475 pesos. Las cifras reflejan que el Barcelona tiene una ligera ventaja en las proyecciones, aunque la diferencia no es amplia y mantiene abierta la eliminatoria rumbo a los cuartos de final del torneo europeo.

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