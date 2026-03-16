¡Sanción histórica! Premier League castiga al Chelsea con multa millonaria por irregularidades financieras

El club londinense acepta cargos por pagos no declarados en fichajes durante la era Abramovich y emite un comunicado tras la resolución

Chelsea recibe sanción por parte de la Premier League | Action Images vía Reuters

La Premier League anunció una sanción contra el Chelsea por irregularidades financieras relacionadas con pagos no declarados a agentes y terceros durante operaciones de fichajes realizadas entre 2011 y 2018. La liga inglesa informó que el club londinense deberá pagar una multa de 12.5 millones de euros tras aceptar haber vulnerado las normas financieras del organismo.

De acuerdo con la resolución de la Premier League, los pagos irregulares ascendieron a aproximadamente 54.5 millones de euros y no fueron reportados en su momento a las autoridades regulatorias del fútbol inglés. La investigación se originó tras el cambio de propiedad del club en 2022, cuando el consorcio BlueCo adquirió la institución luego de la salida del empresario ruso Roman Abramovich.

Además de la multa económica, los Blues recibieron una sanción deportiva relacionada con el registro de jugadores jóvenes. La liga determinó que el club no podrá fichar futbolistas para sus categorías inferiores durante un periodo de nueve meses debido a irregularidades en el proceso de inscripción de jugadores de cantera entre 2019 y 2022.

En cuanto al primer equipo, la liga inglesa estableció una prohibición de fichajes durante un año; sin embargo, la sanción quedó suspendida bajo la condición de que el club no reincida en infracciones similares durante el periodo establecido por la liga.

“El club acepta íntegramente los términos del acuerdo, cuyos detalles se han publicado en la página web de la Premier League. Para mayor claridad, la restricción de nueve meses para la inscripción de jugadores de la cantera se aplica de inmediato, pero solo a aquellos que hayan estado inscritos previamente en otro club de la Premier League o de la EFL en los 18 meses anteriores. No se aplica a los jugadores actuales del Chelsea, a los jugadores internacionales ni a los jugadores que soliciten su primera inscripción en la categoría sub 9″, detalló el equipo en un comunicado.

Las autoridades de la Premier League señalaron que el Chelsea colaboró durante el proceso disciplinario. El organismo destacó que el club presentó información de manera proactiva y facilitó documentación durante la investigación, lo que fue considerado al momento de determinar las sanciones.

El comunicado del Chelsea

Tras conocerse la resolución, la institución londinense publicó un comunicado en el que explicó que las irregularidades corresponden a operaciones realizadas hace más de una década, cuando la institución estaba bajo una administración distinta. Además expresó que colaboró “con total transparencia con las autoridades, facilitando miles de documentos”.

“El Chelsea Football Club se complace en confirmar que el club ha llegado a un acuerdo con la Premier League en relación con asuntos regulatorios históricos que fueron reportados por el propio club en 2022″, se puede leer en el inicio del comunicado publicado en su sitio oficial.

“El club desea dejar claro que, tras un riguroso análisis financiero realizado por la Premier League, se concluyó que «en ningún caso el club habría superado la pérdida máxima permitida de 105 millones de libras esterlinas durante el período de evaluación de tres años establecido en el Reglamento». Por consiguiente, no existe ningún escenario en el que el club pudiera haber incumplido los límites aplicables en el Reglamento de Rentabilidad y Sostenibilidad de la Premier League durante las temporadas en cuestión”.

En el mismo comunicado, el Chelsea indicó que considera positivo haber cerrado el procedimiento disciplinario tras la investigación realizada por la liga inglesa: “Nos complace que el asunto haya quedado concluido”, finalizó.

Te puede interesar: