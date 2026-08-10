¿Se va Brian Rodríguez? Vasco da Gama y Europa aparecen en su futuro

El representante de Brian Rodríguez confirmó que existen opciones en Brasil, Países Bajos y Medio Oriente para sacar al uruguayo del América

Brian Rodríguez no tiene asegurada su continuidad. Imago 7

El futuro de Brian Rodríguez en América continúa abierto. Edgardo Lasalvia, representante del delantero uruguayo, confirmó que viajará a México para analizar junto al futbolista las alternativas disponibles durante el mercado de verano. Entre ellas aparece el interés de Vasco da Gama, negociación que se estaría gestionando directamente con las Águilas mediante otro intermediario.

Además de la posibilidad brasileña, Lasalvia aseguró que maneja opciones en Países Bajos, otro club de Brasil y una propuesta desde Medio Oriente, esta última más atractiva en lo económico, aunque no tanto en lo deportivo. Rodríguez llegó al América en 2022 y suma 151 partidos y 39 goles con el club, mientras su permanencia en Coapa sigue sin estar garantizada. LEE LA NOTA COMPLETA

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