Sebastián Jurado, opción real de histórico club inglés para el mercado de verano

El guardameta mexicano estaría siendo observado de cerca por el Queens Park Rangers

Jurado podría llegar al fútbol de Inglaterra | Imago7 y Reuters

El portero mexicano Sebastián Jurado se mantiene como una de las opciones para dar el salto al fútbol europeo en el próximo mercado de verano. El guardameta ha despertado interés en el Queens Park Rangers, club que compite en la Championship, la segunda división de Inglaterra, y que busca reforzar su plantilla con miras a la siguiente temporada.

El equipo inglés ha seguido de cerca el desempeño del arquero durante los últimos meses. Su evolución, regularidad y condiciones bajo los tres palos han sido factores que han llamado la atención de la directiva, que se encuentra en proceso de análisis para incorporar nuevos elementos en posiciones clave.

Actualmente, Jurado forma parte del FC Juárez, donde ha encontrado continuidad tras su paso por clubes como Veracruz y Cruz Azul. Su recorrido en el fútbol mexicano le ha permitido acumular experiencia en distintas etapas, lo que ahora lo coloca en el radar de equipos fuera del país.

El interés del Queens Park Rangers no es reciente. Durante el pasado mercado invernal ya se había mencionado su nombre como una alternativa para la portería, aunque en ese momento el club decidió no concretar la llegada de un nuevo guardameta.

Para la próxima ventana de transferencias, el escenario podría ser distinto. La institución inglesa continúa evaluando perfiles que se ajusten a sus necesidades deportivas y financieras, y Jurado aparece como una de las opciones viables para reforzar el plantel.

Uno de los puntos que valora el QPR es la combinación entre juventud y experiencia. Con una plantilla cuyo promedio de edad ronda los 25 años, el club busca incorporar jugadores que puedan aportar liderazgo dentro del vestidor, además de estabilidad en el terreno de juego.

En ese sentido, el perfil del arquero mexicano encaja en los parámetros que busca el equipo. Su experiencia en la Liga MX, sumada a su proceso formativo y minutos acumulados en primera división, lo convierten en un candidato que cumple con varias de las características requeridas.

Por ahora, el posible fichaje se mantiene en etapa de seguimiento y análisis. Las próximas semanas serán determinantes para definir si el interés se transforma en una negociación formal y si Sebastián Jurado logra concretar su llegada al fútbol europeo.

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