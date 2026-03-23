¡Zidane ya tendría acuerdo! Zizou volvería a los banquillos tras el Mundial 2026

Reportes señalan pacto para sustituir a Didier Deschamps en la selección de Francia después de la Copa del Mundo

Zidane regresaría a los banquillos con Francia | Imago7

Zinedine Zidane se perfila como el próximo entrenador de la selección de Francia una vez concluya el Mundial 2026, de acuerdo con reportes de medios franceses. La información señala que existe un acuerdo entre el ex director técnico del Real Madrid y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) para asumir el cargo tras el cierre del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El diario Le Parisien adelantó que el acuerdo entre ambas partes es total, lo que marca el inicio de la transición en el banquillo de los Bleus. Zidane asumiría el puesto inmediatamente después de la salida de Didier Deschamps, quien ha estado al frente del equipo desde 2012.

La posible llegada de Zidane coincide con el anuncio previo de Deschamps de dejar su cargo tras el Mundial 2026. El actual seleccionador ha dirigido a Francia durante más de una década, periodo en el que consiguió el título de la Copa del Mundo en 2018 y la UEFA Nations League 2021, además de alcanzar el subcampeonato en Qatar 2022.

Desde la Federación Francesa de Fútbol no se ha hecho un anuncio oficial, pero el presidente Philippe Diallo reconoció recientemente que ya conoce al próximo entrenador del equipo nacional. En entrevista con Le Figaro, el directivo evitó dar nombres, aunque sus declaraciones fueron interpretadas como una confirmación indirecta de las versiones que apuntan a Zidane.

“Sí, conozco su nombre”, dijo Diallo a los medios. “Les invito a venir tras el Mundial”, respondió ante el cuestionamiento directo del nombre de Zidane. “La selección francesa es una de las mejores del mundo y no puede quedar en manos de cualquiera. Tiene que tener un perfil con muchas características y que tenga el apoyo de los franceses”, sentenció el presidente.

El exjugador y entrenador francés, de 53 años, ha mantenido un perfil bajo desde su salida del Real Madrid, equipo al que dirigió en dos etapas. Durante su paso por el club español, conquistó tres títulos consecutivos de la UEFA Champions League entre 2016 y 2018, además de otros campeonatos nacionales e internacionales.

Diversos reportes señalan que Zidane rechazó ofertas de clubes en Europa y Medio Oriente en los últimos años, mientras esperaba la posibilidad de dirigir a la selección francesa. La oficialización del nombramiento se daría una vez concluido el Mundial 2026, donde el combinado galo forma parte del Grupo I junto a Senegal, Noruega y el ganador del repechaje intercontinental entre Bolivia, Surinam e Irak.

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