Sergio Aguayo dejaría Chivas para firmar con Deportes Tolima de Colombia

Sergio Aguayo deja las filas de Chivas para convertirse en nuevo jugador del Deportes Tolima. Conoce los detalles de su salida y nuevo reto

Sergio Aguayo llegará a la Liga de Colombia | Imago 7

Chivas estaría por dar una de las sorpresas más importantes del torneo al considerar la salida de Sergio Aguayo en el actual mercado de fichajes. La operación sería a préstamo hacia el Deportes Tolima de Colombia.

De acuerdo con César Luis Merlo, la directiva rojiblanca ya habría tomado la decisión de ceder al joven delantero. Aguayo, quien fue adquirido hace apenas unos meses desde Pachuca, saldría sin opción de compra y por un periodo de un año al fútbol sudamericano. NOTA COMPLETA AQUÍ.

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