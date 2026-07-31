Juan Fernando Quintero podría volver al FPC, pero un club italiano quiere ficharlo

El volante colombiano continúa en el radar de varios equipos. Mientras Junior evalúa su fichaje, el Cagliari habría mostrado interés en llevarlo a la Serie A.

Juan Fernando Quintero | JUAN MANUEL BAEZ / NURPHOTO VIA AFP.

El futuro de Juan Fernando Quintero continúa siendo una de las grandes incógnitas del mercado de fichajes. El volante colombiano no entraría en los planes del técnico Eduardo Coudet para continuar en River Plate y, mientras busca resolver su situación, varios clubes han mostrado interés en quedarse con sus servicios. Aunque su nombre ha sido relacionado con el fútbol colombiano, también surgió una posibilidad para regresar al balompié europeo.

Junior, el club que más cerca estaría de ficharlo en Colombia

En las últimas semanas, Junior de Barranquilla ha sido el equipo del Fútbol Profesional Colombiano que más ha sonado como posible destino de ‘Juanfer’. Incluso, una reunión entre el mediocampista y Cristian Daes, uno de los principales patrocinadores del club, alimentó los rumores sobre un eventual regreso del creativo al conjunto ‘rojiblanco’.

No obstante, según versiones entregadas por el medio El Bordillo y el periodista William González Badillo, aunque Quintero tendría disposición para vestir nuevamente la camiseta del Junior, la dirigencia preferiría aplazar la operación hasta el próximo semestre. El principal obstáculo sería el aspecto económico, además de que el club esperaría que el jugador pueda desvincularse de River Plate como agente libre antes de iniciar cualquier negociación formal.

Independiente Medellín también aparece en el panorama

Otro de los equipos que ilusiona a Juan Fernando Quintero es Independiente Medellín. El volante nunca ha ocultado el cariño que siente por el ‘Poderoso’, club del que se considera hincha y en el que ya tuvo un paso durante su carrera. Sin embargo, hasta el momento no se conocen acercamientos oficiales entre las partes, por lo que la opción del DIM sigue siendo una posibilidad más que una negociación concreta.

Cagliari se suma a la lista de interesados

Mientras su futuro en Colombia sigue en el aire, desde Italia surgió un nuevo pretendiente para el mediocampista. Diferentes versiones de la prensa de ese país señalan que el Cagliari estudia la posibilidad de incorporar a Quintero para la temporada 2026-2027 de la Serie A, buscando reforzar su zona creativa con un futbolista de experiencia internacional.

Por ahora, el futuro de Juan Fernando Quintero permanece abierto. Junior aparece como el club colombiano con mayores posibilidades de ficharlo, aunque la negociación dependerá de varios factores económicos y contractuales. Al mismo tiempo, la opción de regresar al fútbol europeo con el Cagliari también comienza a tomar fuerza, por lo que las próximas semanas serán determinantes para conocer el nuevo destino del talentoso volante de la Selección Colombia.

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