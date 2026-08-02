Xabi Alonso supera su salida del Real Madrid: “La cicatriz ya está curada”

El entrenador del Chelsea reconoció en una entrevista con The Athletic que revisó el juego y la gestión del vestidor tras su salida del club blanco

El estratega español cerró el libro con los merengues | Reuters

Xabi Alonso aseguró que dejó atrás su etapa como entrenador del Real Madrid y que el análisis de aquella experiencia le permitirá afrontar su nuevo proyecto con el Chelsea. El técnico español habló sobre su salida del conjunto blanco, el periodo que pasó alejado de los banquillos y las razones que lo llevaron a aceptar la propuesta del club londinense.

“Me quedó una cicatriz, pero ya está curada. Ahora, estoy sano y muy motivado, y decidido a disfrutar del siguiente paso al igual que cuando empecé en Madrid”, declaró Alonso durante una entrevista concedida a The Athletic. El entrenador señaló que su prioridad será comenzar una nueva etapa sin dejar de revisar las decisiones tomadas en el Santiago Bernabéu.

El español explicó que realizó una evaluación de los aspectos deportivos y humanos que marcaron su paso por el Real Madrid. “Mirando hacia atrás, me quedo con todo lo positivo y con las cosas que no funcionaron. He sido muy crítico conmigo mismo, pensando en qué podría haber hecho mejor, porque las cosas no salieron como pensaba”, afirmó.

Alonso reconoció que el rendimiento del equipo y la conducción del plantel formaron parte de ese proceso de autocrítica. “Hay muchas experiencias, la adaptación que tuve que hacer, algunas cosas que funcionaron y otras que no, tanto en lo que respecta al juego como a la gestión de personas. Es una mezcla de todo”, explicó.

El entrenador consideró que aquella experiencia modificó su preparación para los siguientes proyectos. Cuando The Athletic le preguntó si el paso por el Real Madrid lo había convertido en un mejor técnico, respondió: “Seguro. Seguro. Seguro”. También señaló que las decepciones obligan a revisar los errores y a concentrarse en las oportunidades posteriores.

Antes de aceptar el cargo en el Chelsea, Alonso utilizó su periodo sin equipo para recuperar energía y alejarse temporalmente de la actividad diaria. “Es muy importante transmitir esa pasión, ese entusiasmo por el juego en cada entrenamiento, en cada plan de juego. Usé ese tiempo principalmente para eso. No vi mucho fútbol… Se trataba principalmente de mí mismo, de sentirlo”, indicó.

La decisión de incorporarse al conjunto inglés estuvo relacionada con la coincidencia entre su diagnóstico y el de la dirección deportiva. “Lo más importante es que hicimos el mismo análisis. Si hubiéramos tenido puntos de vista diferentes, probablemente no habría sido el punto de partida correcto. Hasta ahora, estamos tomando las decisiones correctas”, comentó sobre las primeras conversaciones con el club.

Alonso llega al Chelsea después de haber dirigido al Bayer Leverkusen y al Real Madrid. Por el momento su paso por el banquillo de los Blues se resume en un triunfo de 6-4 sobre el WS Wanderers y una derrota de 1-2 ante el Tottenham.

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