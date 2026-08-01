Ferran Torres enciende el mercado europeo: el PSG aprieta y el Barcelona afronta una decisión clave

Barcelona tendría abierta la posibilidad de renovar al atacante, que finaliza contrato en 2027, pero el PSG podría lanzar una ofensiva millonaria

Ferran Torres estaría cerca del PSG | Reuters

El futuro de Ferran Torres vive horas decisivas. El atacante del Barcelona estaría cada vez más cerca de aceptar una propuesta del Paris Saint-Germain, club que ya mostró un fuerte interés por incorporarlo y que pretende convertirlo en una de sus principales apuestas para la próxima temporada. La posibilidad de un cambio de aires tomó fuerza después de que el futbolista analizara su situación en el conjunto azulgrana y valorara una salida ante la falta de protagonismo esperado.

De acuerdo con información de Footmercato, Ferran Torres ya estaría convencido de la posibilidad de fichar por el PSG y habría comunicado esa postura a su entorno más cercano. El medio francés señala que las conversaciones entre el jugador y la entidad parisina avanzan de manera positiva, mientras la próxima semana podría marcar un punto clave con los primeros contactos formales entre ambos clubes para negociar un posible traspaso.

El PSG comenzó a seguir los pasos del delantero durante el Mundial 2026, aunque esperó a resolver algunos movimientos en su plantilla antes de avanzar por su incorporación. La salida de Gonçalo Ramos rumbo al Milan y la posible marcha de Randal Kolo Muani a la Juventus abrirían espacio en el ataque parisino, que también contempla otras operaciones para reforzar su ofensiva y encontrar equilibrio en su plantilla.

Uno de los factores que juega a favor del equipo francés es la presencia de Luis Enrique en el banquillo. El entrenador español conoce bien a Ferran Torres desde su etapa con la selección y fue una figura importante para recuperar su confianza en momentos complicados. El técnico asturiano le habría transmitido que tendría un papel relevante en París, una situación que contrasta con su rol en el Barcelona, donde no logró consolidarse como titular indiscutible.

Mientras tanto, el Barcelona mantiene abierta la posibilidad de renovar el contrato del atacante, que finaliza el 30 de junio de 2027, aunque las condiciones económicas podrían ser un obstáculo. El club azulgrana enfrenta limitaciones financieras y cualquier ampliación de vínculo requeriría una planificación cuidadosa, además de contemplar el pago pendiente al Manchester City por una parte del acuerdo de su fichaje en 2022.

Si finalmente Ferran Torres abandona el Camp Nou, el Barcelona tendría que acelerar la búsqueda de un delantero centro para cubrir esa salida. La entidad catalana sigue interesada en reforzar su ataque, con nombres como Julián Álvarez en la agenda, aunque las negociaciones con el Atlético de Madrid no avanzan con facilidad. Por ahora, París aparece como el destino que gana fuerza para un futbolista que busca mayor protagonismo en la élite europea.

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