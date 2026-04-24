Bayern Munich vs FC Barcelona, en vivo: horario y dónde ver la ida de semifinales de la Champions League femenil

El Barça Femini busca el boleto a su sexta final consecutiva de la Liga de Campeones, comenzando con la ida en Alemania ante el Bayern. Conoce la fecha y los canales de TV para seguir el partido

Horario y dónde ver las semis Champions femenil Barcelona vs Bayern | Claro Sports

El Barça Femini sigue su búsqueda del póker de títulos. Ya tiene la Supercopa de España, a mitad de semana ganó la Liga F y el fin de semana tiene el partido de ida de las semifinales de la Champions femenil ante el Bayern.

El equipo culé viaja a Alemania para los primeros 90 minutos de la eliminatoria, en la que parten como favoritas y además cierran en casa, buscando su sexta aparición consecutiva en la final del torneo continental.

¿Cuándo y dónde se juega la semifinal de ida entre Barcelona y Bayern Munich por la Champions Femenil?

El partido de ida entre el Bayern y el Barça se jugará en el Allianz Arena de Múnich el sábado 25 de abril. El silbatazo inicial está programado para las 10:15 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo la Champions Femenil y dónde ver las semifinales por TV y online?

En México, el partido lo podrás seguir por la señal de TVC Deportes, mientras que en el resto de América Latina transmite ESPN. En Estados Unidos se puede seguir por ESPN Deportes y Paramount+.

¿Cómo llegan Barça y Bayern a las semifinales de la Champions League Femenil 2026?

El Barça llega al partido como campeonas de la Liga F. La victoria en el derbi de mitad de semana les dio el campeonato por undécima ocasión. Son ya dos títulos en sus vitrinas, a espera de la Copa de la Reina y la Champions femenil. En el torneo continental, las blaugranas terminaron invictas la fase de grupos, con solo un empate en seis partidos. Fueron el mejor equipo de la clasificación y eso les dio el boleto directo a los cuartos de final, donde hubo Clásico ante el Real Madrid, que terminó con dos goleadas para un global de 12-2.

El Bayern, por su parte, son también campeonas de liga. Ya aseguraron el título de la Frauen Bundesliga, su cuarto título consecutivo. Ser cuartas en la fase de liga de la Champions les permitió saltarse los octavos. En cuartos, superaron 5-3 al Manchester United para meterse por tercera vez a las semifinales de la Champions femenil, en busca de su primera final. En 2019, el Barça les eliminó 2-0, y en 2021 el Chelsea les ganó 5-3 en el global.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Bayern Munich vs FC Barcelona y cuánto paga?

En los momios de Caliente.mx, el Barça es amplio favorito para ganar la ida pese a jugar de visitantes. El triunfo del equipo blaugrana paga -417, por +480 al empate y +975 a que el Bayern se lleva la ventaja de local.

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