Gilberto Mora reconoce los errores de México: “Salimos dormidos”

Gilberto Mora admitió que México tuvo errores de concentración ante Jamaica y aseguró que buscarán remontar la eliminatoria en Monterrey

Gilberto Mora habla de los errores de México | Captura

Gilberto Mora reconoció las equivocaciones de la Selección Mexicana durante la derrota ante Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. El futbolista señaló que la falta de concentración y las oportunidades desaprovechadas influyeron en el resultado, aunque destacó la reacción del equipo durante el encuentro y aseguró que buscarán remontar la eliminatoria en el partido de vuelta.

Tras el compromiso disputado en Kingston, el jugador del Tricolor habló en exclusiva para Claro Sports sobre el desempeño del conjunto dirigido por Rafael Márquez y admitió que los errores cometidos terminaron por costarle tres anotaciones.

“La verdad que fue un partido difícil, sabíamos el rival que era. No hicimos un buen juego, fallamos muchas oportunidades arriba y, bueno, pagamos los tres goles. Creo que después nos repusimos un poco, tratamos de sacar el resultado, tratar de empatar, no se pudo y ahora vamos a tratar de regresar allá con la cabeza arriba y sacar la serie allá”, declaró Mora al término del encuentro.

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El futbolista también fue cuestionado sobre los momentos en los que México perdió el control del partido y permitió que Jamaica tomara una ventaja de tres goles.

“Creo que salimos al mismo tiempo dormidos, yo creo. No sé, una falta de concentración en dos jugadas claves, pero ya está. Así es el fútbol, así es el juego y vamos a reponernos en casa”, explicó.

Pese al resultado adverso, Mora destacó la importancia de mantener la atención en el partido de vuelta, tomando en cuenta que la eliminatoria se disputa a 180 minutos y que México todavía tiene posibilidades de avanzar.

“Vamos a salir allá a darlo todo, a sacar la victoria y a sacar la ventaja para poder pasar a la siguiente ronda”, afirmó.

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De esta manera, Gilberto Mora dejó claro que el conjunto mexicano buscará corregir los errores cometidos en Kingston y preparar el encuentro de vuelta con el objetivo de conseguir el boleto a las semifinales de la Concacaf Nations League.

El equipo de Rafael Márquez tendrá que encontrar una respuesta en Monterrey para mantenerse en la competencia, después de un partido en el que la falta de concentración y las oportunidades desaprovechadas marcaron el desarrollo de la eliminatoria.