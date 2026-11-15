Jamaica vs México en vivo: transmisión, análisis y reacciones en Jugando Claro

Sigue en vivo todo el análisis del partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League

La Selección Mexicana comenzó su participación en los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026 con una derrota de 3-2 ante Jamaica en Kingston, resultado que complica el panorama del equipo dirigido por Rafael Márquez rumbo al partido de vuelta. El encuentro marcó el debut oficial del entrenador al frente del Tricolor, después de cuatro compromisos amistosos sin conseguir una victoria. Tras el resultado, México deberá buscar la remontada para mantener sus aspiraciones de avanzar a las semifinales del torneo.

En una nueva emisión de Jugando Claro se analizará el desempeño de la Selección Mexicana ante Jamaica, las decisiones de Rafael Márquez y los aspectos que influyeron en la derrota. El debate también abordará la actuación de los futbolistas, las opciones del cuerpo técnico para modificar su planteamiento y el escenario que enfrentará México en el segundo encuentro de la eliminatoria. Sigue las opiniones, el análisis y las reacciones del partido a través de Claro Sports.

¿Cuándo es el próximo partido de México y dónde ver en vivo?

La Selección Mexicana volverá a enfrentar a Jamaica el martes 17 de noviembre de 2026, a las 20:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, en el Gigante de Acero de Monterrey. El encuentro corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, donde el conjunto dirigido por Rafael Márquez buscará revertir la derrota de 3-2 sufrida en Kingston.

El partido se podrá seguir en vivo a través de Claro Sports Premium en YouTube, con una transmisión que comenzará a las 20:20 horas, diez minutos antes del silbatazo inicial. El resultado global determinará qué selección avanzará a las semifinales del torneo.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

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