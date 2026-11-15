Pumas Femenil firma una noche histórica: elimina a Tigres con goleada y avanza a semifinales

Con un doblete de Stephanie Ribeiro, Pumas Femenil goleó 5-0 a Tigres, consiguió su primera victoria en Liguilla y avanzó a semifinales con global de 7-3

Pumas Femenil golea a Tigres y avanza a semifinales | Imago 7

Pumas Femenil consiguió su primera victoria en la historia de la Liguilla de la Liga MX Femenil y selló su clasificación a semifinales tras derrotar 5-0 a Tigres en el partido de vuelta de los cuartos de final. Con un doblete de Stephanie Ribeiro y anotaciones de Priscila Chinchilla, Dorian Hernández y María Sainz, el conjunto universitario se impuso con un marcador global de 7-3 y dejó fuera de la competencia a las Amazonas.

Las universitarias llegaron al encuentro con la necesidad de remontar la eliminatoria y encontraron en su capacidad ofensiva el camino para conseguirlo. Después de adelantarse en el primer tiempo, Pumas marcó cuatro goles durante la segunda mitad para asegurar su pase a la siguiente ronda y alcanzar una instancia que representa un capítulo en la historia del club.

El partido comenzó con ambos equipos buscando la portería contraria. Pumas generó su primera aproximación desde el minuto inicial y, al 4′, volvió a probar con un disparo que puso a trabajar a la defensa de Tigres. Las visitantes mantuvieron la presión y consiguieron dos tiros de esquina consecutivos al 6′, aunque no lograron abrir el marcador.

Tigres respondió con llegadas al área universitaria. Entre los minutos 8 y 9, las Amazonas registraron dos remates con los que intentaron tomar el control del encuentro. Sin embargo, Pumas continuó buscando espacios y volvió a acercarse al arco rival al 12′.

MÁS INFORMACIÓN: Así se juega la Liguilla de la Liga MX Femenil 2026

El conjunto capitalino comenzó a encontrar oportunidades para generar peligro y, al minuto 23, obligó a intervenir a la portera de Tigres, quien evitó la primera anotación de las visitantes.

La insistencia de Pumas tuvo recompensa al minuto 25, cuando Stephanie Ribeiro apareció dentro del área para marcar el 0-1. El tanto permitió a las universitarias tomar ventaja en el encuentro y acercarse en el marcador global, mientras que Tigres quedó obligado a responder para conservar su posición en la eliminatoria.

Pumas celebra el gol ante Tigres | Imago 7

Después de la anotación, Pumas mantuvo su presencia en territorio rival. Al 29′ volvió a generar un remate y un minuto después consiguió otro tiro de esquina. Tigres buscó reaccionar, pero la defensa universitaria logró contener sus aproximaciones.

Al minuto 37, una intervención de la portera de Pumas impidió que las locales encontraran el empate. En esa misma acción del partido, Mia Villalpando recibió una tarjeta amarilla por una falta.

Antes del descanso, las visitantes tuvieron otras oportunidades para aumentar su ventaja. Al 45′ consiguieron un tiro de esquina y generaron disparos sobre la portería de Tigres, aunque el marcador no volvió a modificarse. Pumas se marchó al vestidor con una ventaja de 1-0, mientras que la eliminatoria permanecía abierta.

En el segundo tiempo, Tigres intentó recuperar terreno mediante jugadas a balón parado. Las Amazonas consiguieron dos tiros de esquina consecutivos entre los minutos 52 y 53, pero no encontraron la anotación que les permitiera cambiar el desarrollo del encuentro.

Al minuto 56, Priscila Chinchilla amplió la ventaja universitaria con un disparo desde fuera del área que terminó en el fondo de la portería. El 0-2 colocó a Pumas por delante en el marcador global y obligó a Tigres a buscar una reacción.

Las locales realizaron modificaciones para intentar cambiar el rumbo del partido. Al 58′, Deyna Castellanos y Grace Asantewaa dejaron el terreno de juego para permitir los ingresos de Maricarmen Reyes y Alexia Delgado. Pese a los movimientos, Pumas mantuvo su propuesta ofensiva y volvió a golpear al minuto 66. Stephanie Ribeiro consiguió su segunda anotación de la noche con una definición dentro del área, estableciendo el 0-3 y aumentando la diferencia en la eliminatoria.

MÁS INFORMACIÓN: Pachuca perdona y lo paga caro en la ida de los cuartos de final

Con el marcador en contra, Tigres intentó generar oportunidades mediante centros y jugadas por las bandas, pero no consiguió superar a la defensa universitaria. Pumas, por su parte, administró la ventaja sin renunciar a buscar más goles. Al minuto 70, las visitantes realizaron una modificación con el ingreso de Julissa Dávila en sustitución de Cristina Torres. Tigres también movió sus piezas y dio entrada a Deiry Ramírez por Mia Villalpando.

La cuarta anotación llegó al minuto 82 por conducto de Dorian Hernández, quien aprovechó una oportunidad dentro del área para superar a la portera de Tigres y colocar el 0-4. El gol terminó por encaminar la clasificación de las universitarias.

Pumas Femenil en la disputa del balón | Imago 7

Las Amazonas buscaron descontar en los minutos finales y al 85′ generaron una oportunidad que exigió la intervención de la guardameta de Pumas. Un minuto después consiguieron otro tiro de esquina, pero nuevamente se quedaron sin marcar.

Cuando el encuentro se acercaba a su conclusión, María Sainz, quien había ingresado al minuto 86, apareció al 89′ con un disparo desde fuera del área para firmar el 0-5. La futbolista necesitó apenas unos minutos en el campo para sumarse a la lista de goleadoras y cerrar la cuenta universitaria.

El silbatazo final confirmó la clasificación de Pumas a las semifinales de la Liga MX Femenil con un marcador global de 7-3 sobre Tigres. Las universitarias consiguieron así su primera victoria en una Liguilla y avanzaron a la siguiente ronda después de una actuación en la que marcaron cinco goles como visitantes.

Por su parte, Tigres quedó eliminado en los cuartos de final, mientras que Pumas continuará su participación en el torneo con la posibilidad de seguir avanzando en la fase final del campeonato.