Malacateco vs Municipal en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue en vivo lo mejor del partido.

Malacateco vs Municipal, en vivo el minuto a minuto. (Clarosports)

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Malacateco y Municipal, válido por la jornada 20 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala a jugarse en el estadio Santa Lucía.

Malacateco ocupa el undécimo lugar con 19 puntos, producto de cinco triunfos, cuatro empates y diez derrotas. Los Toros vienen de caer 2-0 en su visita a Antigua GFC y acumulan tres derrotas consecutivas, una seguidilla que desembocó en la salida de Carlos Robles del banquillo. Ahora, Mauricio Wright asume la conducción con el desafío de levantar al equipo y cerrar el campeonato sumando unidades importantes, tanto para mejorar su posición como para evitar que la tabla acumulada lo comprometa en la lucha por la permanencia al final de la temporada.

Por su parte, Municipal marcha quinto con 30 unidades, después de ocho victorias, seis empates y cuatro derrotas. El equipo de Mario Acevedo llega con varias ausencias por las convocatorias a la Selección de Guatemala y con su encuentro de la jornada anterior ante Aurora pendiente de disputarse. Los Rojos necesitan dejar atrás una etapa de resultados irregulares: solo ganaron uno de sus últimos ocho partidos, el clásico por 3-1 ante Comunicaciones. Volver al triunfo será fundamental para recuperar terreno y sostener sus aspiraciones de clasificar directamente a las semifinales.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Malacateco vs Municipal hoy 14 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Malacateco vs Municipal será el sábado 14 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Santa Lucía y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Alineaciones del Malacateco vs Municipal para la jornada 20, al momento

Malacateco: Humberto Acevedo; Jorge Castañon, Juan Esqueda, Rudy Comayagua, Roberto Meneses; Isaías de León, Fernando Morales, Kevin Ramírez, José Ochoa, Anthony Tellez y Demcy Guzmán. DT: Mauricio Wright.

Municipal: Braulio Linares; Carlos Estrada, José Mena, Rudy Barrientos, Aubrey David; Yunior Pérez, Pedro Altá, Francisco Guzmán, John Méndez; Alejandro Cabeza y Erick Japa. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes del Malacateco vs Municipal y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Malacateco y Municipal:

13 de septiembre de 2026 | Municipal 2-2 Malacateco | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 28 de marzo de 2026 | Municipal 1-0 Malacateco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 6 de febrero de 2026 | Malacateco 1-3 Municipal | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 25 de octubre de 2025 | Municipal 4-1 Malacateco | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de agosto de 2025 | Malacateco 2-3 Municipal | Torneo Apertura 2025

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