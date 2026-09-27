Querétaro sorprende a Chivas y se lleva los tres puntos de Guadalajara

Alí Ávila y Mateo Coronel le dieron forma al triunfo visitante en Zapopan. El Rebaño no se puede acercar al líder Toluca

Al parecer, al Rebaño le afectó la salida de sus seleccionados | Imago7

Las Chivas del Guadalajara se vieron sorprendidos en casa por unos Gallos de Querétaro que aprovecharon los regalos otorgados, y terminaron cayendo por 0-2 en el Estadio Akron, dentro de la jornada 10 del Apertura 2026. Fue un partido que el local comenzó controlando, pero que terminó perdiendo después de que la visita aprovechara sus oportunidades. Ali Ávila abrió el marcador, y aunque el Rebaño buscó la remontada durante buena parte del encuentro, Mateo Coronel consiguió ampliar su ventaja, situación que el chiverío ya no pudo revertir.

El Guadalajara tomó la iniciativa desde el arranque y mantuvo la posesión durante los primeros minutos. Fernando González probó desde fuera del área, mientras Santiago Sandoval también apareció en zona ofensiva. Sin embargo, Querétaro encontró una oportunidad en una recuperación cerca del área rojiblanca y Ali Ávila aprovechó un error de Luis Romo para marcar el 1-0 al minuto 11.

Chivas intentó responder de inmediato y acumuló llegadas por los costados y mediante disparos desde fuera del área. Kevin Castañeda estuvo cerca con un remate de larga distancia, mientras Brian Gutiérrez también probó al arco. Los Gallos, por su parte, se replegaron y buscaron aprovechar los espacios que dejaba el conjunto local al adelantar sus líneas.

Antes del descanso, el equipo dirigido por Gabriel Milito tuvo mayor control de la pelota, pero no consiguió convertirlo en goles. Chivas terminó la primera mitad con 77% de posesión, 365 pases completados y 13 disparos, mientras Querétaro registró 23% de posesión, 102 pases y cinco remates.

Milito realizó dos cambios para iniciar el complemento, con los ingresos de Ángel Sepúlveda y Richard Ledezma por Brian Gutiérrez y Fernando González. Chivas volvió a generar peligro y Guillermo Allison comenzó a intervenir con mayor frecuencia, especialmente ante los disparos de Kevin Castañeda y Luis Romo. El guardameta de Querétaro evitó que el Guadalajara encontrara rápidamente el empate.

El Rebaño mantuvo la presión durante los siguientes minutos. Al 56’, Óscar Whalley evitó el segundo gol de Querétaro con una intervención ante un disparo de Carlo García. Poco después, Sepúlveda logró enviar el balón al fondo de las redes con un remate de cabeza, pero la anotación fue anulada por una falta ofensiva de Santiago Sandoval.

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Aquí está el segundo gol de los emplumados esta tarde. 💙🖤



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Los emplumados aprovecharon una de sus siguientes salidas al ataque para aumentar la diferencia. Al minuto 67, Enzo Giménez condujo el contragolpe y asistió a Mateo Coronel, quien apareció dentro del área para empujar el balón ante la salida de Whalley y establecer el 2-0. Con esto, Chivas quedó obligado a buscar dos goles durante el tramo final del encuentro.

El Guadalajara intentó reaccionar con Jordan Carrillo, Ángel Sepúlveda y nuevos movimientos desde la banca, pero no encontró la precisión necesaria para reducir la desventaja. Querétaro administró el marcador con cambios en los minutos finales y mantuvo el resultado hasta el cierre. La derrota dejó a Chivas sin los tres puntos en casa, mientras los Gallos salieron del Estadio Akron con tres puntos que los acercan a los primeros lugares de la tabla general.