Cúcuta Deportivo vs Llaneros, en vivo la Liga Betplay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 12
Cúcuta Deportivo y Llaneros se enfrentan este sábado en el oriente colombiano, por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II.
¿A qué hora juega Cúcuta Deportivo vs Llaneros y dónde ver en vivo hoy 26 de septiembre del 2026?
La pelota en el Estadio General Santander en Cúcuta, Norte de Santander estará rodando a partir de las 06:15 de la tarde. El partido se podrá observar por los canales Win y Win+, además de la plataforma de streaming Win Play.
Alineaciones Cúcuta Deportivo vs Llaneros: así salen a la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II:
Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Yair Abonía, Hernán Lopes, Jhon Quiñones, Brayan Montaño; Víctor Mejía, Carlos Rentería, Léider Berdugo, Dayan Pérez; Gustavo Torres y Jaime Peralta.
Llaneros: Roameth Romaña; Jimmy Medranda, Francisco Meza, Howell Mena, Dennys Quintero; Daniel Mantilla, Néider Ospina, Carlos Sierra, Jhon Vásquez; Luis Miranda, Yorleys Mena y Frank Castañeda.