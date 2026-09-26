Cúcuta Deportivo vs Llaneros, en vivo la Liga Betplay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 12

Cúcuta Deportivo y Llaneros se enfrentan este sábado en el oriente colombiano, por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II.

Directo Cúcuta Vs Llaneros/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Cúcuta Deportivo vs Llaneros y dónde ver en vivo hoy 26 de septiembre del 2026?

La pelota en el Estadio General Santander en Cúcuta, Norte de Santander estará rodando a partir de las 06:15 de la tarde. El partido se podrá observar por los canales Win y Win+, además de la plataforma de streaming Win Play.

Alineaciones Cúcuta Deportivo vs Llaneros: así salen a la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II:

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Yair Abonía, Hernán Lopes, Jhon Quiñones, Brayan Montaño; Víctor Mejía, Carlos Rentería, Léider Berdugo, Dayan Pérez; Gustavo Torres y Jaime Peralta.

Llaneros: Roameth Romaña; Jimmy Medranda, Francisco Meza, Howell Mena, Dennys Quintero; Daniel Mantilla, Néider Ospina, Carlos Sierra, Jhon Vásquez; Luis Miranda, Yorleys Mena y Frank Castañeda.

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