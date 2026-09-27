Alexis Vega analiza retirarse de la Selección Mexicana

El jugador del Toluca piensa en abandonar el Tri para abrir paso a nuevos talentos, tras sumar 54 partidos, siete goles y ocho asistencias

El atacante ha tenido un paso gris por el equipo nacional | Imago7

Alexis Vega, delantero de los Diablos Rojos del Toluca, abrió la puerta a una decisión que podría modificar su futuro con la Selección Mexicana. En palabras paraTUDN tras el duelo ante Cruz Azul, el atacante mencionó que analiza la posibilidad de retirarse del representativo nacional, justo ahora que empieza la nueva era con Rafael Márquez al frente rumbo al Mundial de 2030.

“Después del Mundial por ahí salí un poco mal porque no tuve tanta participación, una bronca conmigo mismo, no con el técnico ni con nadie, obviamente yo quería jugar más, pero así es esto, ahora estoy disfrutando mucho estar en Toluca, es una plática que tengo con mi esposa, una plática muy meditada, en la cual estoy viendo si sigo en la selección o no, sé que es una decisión complicada, pero por estos días estaré sacando un comunicado o ver si sigo en la selección, pero muy feliz con todo lo que estoy viviendo”, declaró Vega.

La postura llega después de que Vega formara parte del proceso mundialista de 2026 y en un momento en el que el Tricolor comenzó una renovación tras la salida de Javier Aguirre. A sus 28 años, el futbolista todavía se mantiene en actividad y no anunció una decisión definitiva, por lo que su reflexión apunta, por ahora, a valorar cuál será su lugar durante el nuevo ciclo de cuatro años. En números, Alexis Vega acumula 54 partidos y siete goles con la Selección Mexicana absoluta desde su debut en marzo de 2019.

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¿Qué ha ganado Alexis Vega con la Selección Mexicana?

La trayectoria de Vega con México incluye títulos desde sus primeros meses como seleccionado. Formó parte del plantel campeón de la Copa Oro 2019, torneo al que llegó con apenas tres partidos internacionales. Posteriormente agregó a su palmarés la Concacaf Nations League 2024-25 y la Copa Oro 2025, los dos campeonatos que consiguió el Tricolor durante ese año.

A ese recorrido se suma uno de los resultados más importantes de su etapa en selecciones menores. Vega obtuvo la medalla de bronce con México en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, competencia en la que marcó en el partido por el tercer lugar ante Japón. El delantero anotó uno de los goles del triunfo mexicano por 3-1.

Su palmarés de clubes también creció desde su regreso al Toluca. Con los Diablos conquistó seis títulos entre 2025 y 2026: Clausura 2025, Campeón de Campeones 2025, Campeones Cup 2025, Apertura 2025, Concacaf Champions Cup 2026 y Leagues Cup 2026. En esta última final, disputada ante Monterrey, Vega marcó el primer gol del triunfo 2-0.

La competencia de Alexis Vega en la nueva Selección Mexicana

La posibilidad de que Vega deje al Tricolor aparece precisamente cuando Rafael Márquez comenzó a ampliar la competencia en ataque. Alexis no fue incluido en la convocatoria de septiembre-octubre de 2026, pero el propio entrenador explicó que la decisión respondió a su intención de observar otras opciones y reconoció que el jugador del Toluca atraviesa un buen torneo. “Alexis está teniendo un gran torneo, pero quería ver a otros jugadores”, señaló Márquez.

La convocatoria actual presenta varias alternativas para las posiciones ofensivas. Santiago Gimenez, Germán Berterame, Armando González, Hugo Camberos e Hirving Lozano aparecen entre los delanteros, mientras Roberto Alvarado y Gilberto Mora también ofrecen variantes en zonas de ataque. La Federación Mexicana registra una lista de 29 jugadores para los encuentros de esta Fecha FIFA.

Esa competencia también refleja el cambio generacional que comienza a tomar forma de cara a 2030. Armando González, Gilberto Mora, Hugo Camberos y otros jugadores de menor edad comenzaron a recibir oportunidades, mientras elementos con experiencia mundialista continúan dentro del radar del cuerpo técnico. Márquez explicó que mantendrá parte de la base de 2026, pero utilizará las siguientes concentraciones para observar más futbolistas.

Por ahora, la trayectoria internacional de Alexis Vega permanece abierta con 54 partidos, siete goles y participación en títulos de Copa Oro y Nations League. Su eventual retiro supondría cerrar una etapa que comenzó en 2019 y que incluyó Copa Oro, Juegos Olímpicos y Copas del Mundo; sin embargo, mientras no exista un anuncio definitivo del propio futbolista, su nombre continúa formando parte de las opciones que Rafael Márquez conoce para el nuevo proceso de la Selección Mexicana.