Chivas vs Querétaro en vivo el partido de la jornada 10 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

No te pierdas todas las emociones de este vibrante partido desde la cancha del Estadio AKRON

Sigue el Chivas vs Querétaro, en vivo. | Claro Sports

¡¡¡BUENAS TARDES!!!

Chivas recibe a Querétaro este sábado 26 de septiembre en uno de los partidos de la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro tendrá como escenario el Estadio Akron, con dos equipos que llegan ubicados dentro de los primeros lugares de la clasificación, en medio de una semana con Fecha FIFA.

El Guadalajara ocupa el segundo puesto con 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y una derrota, además de 17 goles anotados y ocho recibidos. El equipo de Gabriel Milito acumula ocho partidos de Liga MX sin perder y viene de empatar 2-2 ante América en el Clásico Nacional.

Querétaro llega en la sexta posición con 14 unidades, después de cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas. Los Gallos suman tres encuentros consecutivos sin perder y su resultado más reciente fue un empate 1-1 frente a León.

¿A qué hora juega Chivas vs Querétaro y dónde ver hoy 26 de septiembre la jornada 10 de la Liga MX 2026?

El Chivas vs Querétaro comenzará a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, este sábado 26 de septiembre y se llevará a cabo en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco. En México, la transmisión estará disponible en exclusiva a través de Amazon Prime Video, mientras que en Claro Sports tendremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Alineaciones Chivas vs Querétaro, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Ambos técnicos echarán mano de sus mejores hombres disponibles, recordado que hay algunas ausencias por la Fecha FIFA.

Chivas: Óscar Whalley, Luis Romo, Diego Campillo, Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Santiago Sandoval, Fernando González, Omar Govea, Hugo Camberos, Efraín Álvarez y Ricardo Marín

Querétaro: Guillermo Allison, Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia, Daniel Parra, Carlos Adriano, Santiago Homenchenko, Mateo Coronel, Enzo Giménez, Paulo Víctor y Alí Ávila.

Antecedentes Chivas vs Querétaro, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Los antecedentes recientes favorecen al Guadalajara. Chivas solo perdió uno de sus últimos siete partidos de Liga MX frente a Querétaro antes del encuentro de este sábado. El antecedente más reciente terminó con victoria rojiblanca por 2-1 en la jornada 3 del Clausura 2026. Estos son sus últimos enfrentamientos en Liga MX:

Chivas 2-1 Querétaro | Jornada 3 | Clausura 2026

Querétaro 1-0 Chivas | Jornada 14 | Apertura 2025

Chivas 1-1 Querétaro | Jornada 5 | Clausura 2025

Querétaro 0-2 Chivas | Jornada 3 | Apertura 2024

Chivas 2-0 Querétaro | Jornada 16 | Clausura 2024

Querétaro 1-2 Chivas | Jornada 15 | Apertura 2023

Chivas 1-1 Querétaro | Jornada 5 | Clausura 2023

Querétaro tampoco gana como visitante frente al Guadalajara desde septiembre de 2014, cuando se impuso 4-1 en la jornada 9 del Apertura de aquel año. Desde entonces, los Gallos no han conseguido los tres puntos en territorio rojiblanco.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

De acuerdo con los momios publicados por Caliente.mx, Chivas aparece como favorito frente a Querétaro para el partido de la jornada 10 del Apertura 2026. La casa de apuestas coloca al Guadalajara con una cuota menor que la del conjunto visitante, lo que refleja una mayor probabilidad implícita para el triunfo rojiblanco. El triunfo de Chivas paga -239, el empate +375 y la victoria de Querétaro +600.