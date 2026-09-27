Deportivo Cali hace historia: vence a Santa Fe y se convierte en el máximo campeón de la Liga Femenina

Cali hizo historia ante Santa Fe: ganó la final de la Liga BetPlay Femenina y se convirtió en el máximo campeón de Colombia con cuatro títulos.



Cali, campeón de la Liga BetPlay 2026 | VizzorImage – Claro Sports.

Deportivo Cali escribió una nueva página en la historia del fútbol femenino colombiano. Las ‘Azucareras’ se consagraron campeonas de la Liga BetPlay Femenina tras derrotar nuevamente a Independiente Santa Fe, esta vez por 4-2 en Palmaseca, y cerrar una serie que habían comenzado ganando 3-2 en Tunja. Con un marcador global de 6-4, el conjunto vallecaucano celebró ante su gente un título que lo convierte en el equipo más laureado de la competencia.

La final también tenía un ingrediente especial. Antes del partido decisivo, Cali y Santa Fe llegaban igualados como los clubes con más títulos en la historia de la Liga Femenina, ambos con tres estrellas. Por eso, además del trofeo, estaba en juego el privilegio de quedar en solitario en la cima del palmarés. Las ‘Azucareras’ no dejaron escapar la oportunidad y consiguieron su cuarta consagración.

Cali salió decidido a sentenciar la final

Desde los primeros minutos, Deportivo Cali mostró que no quería especular con la ventaja conseguida en el estadio de Tunja. Las locales tomaron el control de la pelota, presionaron a Santa Fe y encontraron espacios principalmente por las bandas. Melanin Aponzá fue una de las jugadoras más activas durante el comienzo del encuentro, generando peligro sobre la defensa visitante.

Sin embargo, cuando Cali atravesaba su mejor momento, apareció Mariana Zamorano para cambiar el rumbo del partido. En el minuto 14, la futbolista de Santa Fe recuperó una pelota en la mitad de la cancha y sacó un potente remate desde larga distancia que sorprendió a Maryory Sánchez. El 0-1 puso nuevamente la serie al rojo vivo y devolvió la ilusión a las ‘Leonas’.

La reacción de Cali fue inmediata. Apenas seis minutos después, un tiro de esquina terminó en una mala salida de Wendy Martínez y dejó un balón suelto dentro del área. Melanin Aponzá apareció para aprovechar el rebote y mandar la pelota al fondo de la red. El 1-1 en Palmaseca significaba que las ‘Azucareras’ recuperaban su ventaja en el marcador global.

Ingrid Guerra volvió a poner a Cali por delante

Con el partido nuevamente bajo su control, Deportivo Cali siguió buscando los espacios para ampliar la diferencia. Santa Fe intentaba responder mediante transiciones rápidas, pero las locales lograban mantener el dominio territorial y reducir las posibilidades de las dirigidas por el conjunto bogotano.

En el minuto 41 llegó otro golpe para las visitantes. Karla Viancha recuperó una pelota tras un error en la salida de Santa Fe y encontró a Ingrid Guerra en el centro del área. La delantera controló y definió con precisión hacia el costado derecho para vencer a Wendy Martínez y poner el 2-1.

El tanto fue revisado por el VAR debido a una posible mano durante la acción ofensiva, pero después de la revisión fue convalidado. Cali se marchó al descanso con la ventaja y, sobre todo, con la sensación de tener el partido bajo control.

El autogol que empezó a sentenciar la historia

Santa Fe salió al segundo tiempo obligado a buscar una remontada que le permitiera al menos llevar la final a los penaltis. Pero Cali no bajó la intensidad y continuó generando peligro. En el minuto 50, Karla Viancha volvió a aparecer con una oportunidad que terminó en las manos de Wendy Martínez.

Cinco minutos más tarde llegó el golpe definitivo. Viancha disputó una pelota por el centro y, en el intento de anticiparla, la defensora Izabella Cortés terminó desviando el balón hacia su propia portería. El autogol significó el 3-1 para Cali y puso a las ‘Azucareras’ a un paso de la cuarta estrella.

Santa Fe todavía encontró una respuesta. En el minuto 62, Mariana Zamorano volvió a hacerse presente en el marcador. La atacante recibió el balón en el borde del área, superó la marca de las centrales y definió ante Maryory Sánchez para establecer el 3-2. Las ‘Leonas’ necesitaban entonces dos goles más para forzar la definición desde el punto penal.

Palmaseca comenzó a celebrar la cuarta estrella

Los últimos minutos tuvieron a Santa Fe buscando un milagro y a Cali defendiendo una ventaja que cada vez parecía más difícil de remontar. Las locales también tuvieron oportunidades para ampliar la diferencia y en el tiempo de adición, Ingrid Guerra selló el 4 gol para las locales.

El encuentro tuvo además un momento de preocupación cuando Daniela Garavito tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla después de un movimiento que comprometió su rodilla derecha. Tras varios minutos de atención, el partido se reanudó, mientras Cali continuaba protegiendo su ventaja.

Santa Fe no encontró el camino para marcar los dos goles que necesitaba. Cali resistió hasta el final, manejó los últimos minutos y terminó desatando la celebración en Palmaseca. El pitazo final confirmó el título y convirtió al conjunto vallecaucano en el nuevo máximo campeón de la Liga Femenina.

Deportivo Cali, cuatro veces campeón

El 4-2 de la vuelta y el 7-4 en el marcador global le permitieron a Deportivo Cali conquistar su cuarta Liga Femenina. Las ‘Azucareras’ dejaron atrás a Santa Fe en el palmarés y se quedaron en solitario como el equipo con más títulos de la competencia.

Fue una final intensa, con once goles entre los dos partidos y protagonismo de figuras como Melanin Aponzá, Ingrid Guerra, Karla Viancha y Mariana Zamorano. Pero, por encima de todo, fue la noche en la que Deportivo Cali confirmó su lugar en la historia del fútbol femenino colombiano: cuatro estrellas y una nueva celebración frente a su gente.

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