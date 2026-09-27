Cruz Azul rescata un empate ante Toluca con gol agónico del Toro Fernández

La Máquina dejó escapar una ventaja de dos goles, sufrió la remontada escarlata y encontró el 3-3 en tiempo de compensación

Gabriel Fernández rescató un punto para la causa celeste | Reuters

Cruz Azul y Toluca protagonizaron un espectacular empate 3-3 en el Estadio Azteca en la decima jornada de la Liga MX. El partido que tuvo de todo: una ventaja de dos goles para La Máquina, la reacción de los Diablos en apenas un minuto, una remontada visitante y finalmente el rescate celeste en tiempo de compensación gracias a Gabriel Fernández.

La Máquina comenzó mejor y apenas al minuto siete encontró la ventaja. Nicolás Ibáñez aprovechó un contragolpe en el que la defensa de los Diablos quedó mal parada, avanzó con espacio y definió en el mano a mano ante Luis García para colocar el 1-0.

Cruz Azul amplió su ventaja al 38’, cuando Ibáñez apareció por el sector derecho y mandó un centro al área para Gabriel Fernández. El Toro se elevó entre los centrales y conectó un cabezazo picado para poner el 2-0 y mandar a los locales al descanso con una cómoda diferencia. El tanto del charrúa significó la primera vez que los dos nueves de La Máquina anotan en un mismo partido.

Toluca, sin embargo, transformó completamente el encuentro al inicio de la segunda mitad. Después de una revisión en el VAR, Katia Itzel García señaló penal por una infracción de Willer Ditta sobre Luan García y Helinho convirtió desde los once pasos al 55’. Apenas un minuto después, Alexis Vega mandó un centro que nadie alcanzó a tocar y terminó directamente dentro de la portería de Andrés Gudiño para igualar 2-2.

¡Gooool de Alexis Vega! El Toluca le da la vuelta a Cruz Azul y ya gana 3-2 🚨😈#SabadoFutbolero pic.twitter.com/3LrHu82OuD — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 27, 2026

Los Diablos aprovecharon el golpe anímico y terminaron por darle la vuelta al marcador al minuto 78. Vega culminó un contragolpe con una definición ante Gudiño para completar su doblete y colocar el 3-2, consumando una remontada después de haber estado dos goles abajo.

Cruz Azul se volcó al frente durante los minutos finales. Luka Romero incluso consiguió mandar el balón a las redes, aunque su gol fue invalidado por fuera de juego, y posteriormente obligó a García a realizar una importante atajada que mantuvo momentáneamente la ventaja del conjunto escarlata.

Cuando parecía que Toluca se llevaría los tres puntos, apareció nuevamente el Toro. Al 90+5’, se elevó dentro del área entre los defensores y conectó con el hombro para marcar el 3-3 y rescatar a La Máquina en el tiempo agregado. El cuadro capitalino incluso estuvo cerca de completar la remontada después con un cabezazo de Christian Ebere que pasó apenas a un costado.

¡¡Qué locura de partido!! Doblete del Toro Fernández para el 3-3 🤯👀🔥#SabadoFutbolero pic.twitter.com/EXGDhzNTwW — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 27, 2026

El empate extiende el momento complicado de los celestes. Después de vencer al América en el Clásico Joven acumulan tres encuentros sin ganar: perdieron 2-0 frente al Inter Miami en la Campeones Cup, cayeron por la mínima ante Monterrey y ahora empataron frente a los mexiquenses. El gol de Fernández evitó que La Máquina sufriera una segunda racha de tres derrotas consecutivas.

Tras el empate, el equipo de Joel Huiqui cayó al sexto puesto y deberá esperar hasta el 11 de octubre, cuando visite a Pumas en la reedición de la final del Clausura 2026, para intentar terminar con su racha sin victorias.

Toluca, por su parte, se mantiene como líder con 20 puntos, aunque llega a dos encuentros consecutivos sin ganar después de su derrota en casa ante Santos, después de haber ganado sus siete encuentros previos. Además, su primera posición queda bajo amenaza del América, que con un triunfo sobre Necaxa este domingo los alcanzaría en la cima con un partido pendiente. Los Diablos volverán a jugar el viernes 9 de octubre, cuando visiten a Tigres en el Volcán.