Alajuelense se juega todo ante Saprissa: ¿Qué necesita para llegar a semifinales?

El margen de error es prácticamente nulo en este cierre del Torneo Clausura de Costa Rica.

La Liga Deportiva Alajuelense no es favorita. (LDA Facebook)

La Liga Deportiva Alajuelense llega al tramo final del torneo con la obligación de sumar puntos para mantener opciones de clasificación a semifinales. El equipo rojinegro se ubica con 22 puntos en 15 partidos, en la quinta posición, tras el triunfo de Liberia sobre Cartaginés que ajustó aún más la pelea por los puestos de arriba.

Con solo tres partidos por disputar, el clásico ante Saprissa se presenta como un punto clave. Alajuelense no solo necesita un buen resultado, sino también depender de combinaciones en otros encuentros para aspirar a meterse entre los cuatro mejores del campeonato. El margen de error es prácticamente nulo en este cierre.

El rendimiento reciente ha dejado al equipo en una situación comprometida. La irregularidad en las últimas jornadas obligó a la Liga a jugarse todo en la recta final, con dos partidos posteriores al clásico que también serán decisivos para su futuro en el torneo.

Escenarios de Alajuelense según el resultado del clásico

Si Alajuelense gana, llegaría a 25 puntos, quedando aún fuera de zona de clasificación, a uno de Cartaginés (26) y a dos de Liberia (27). Tendría que vencer a Puntarenas y luego a Liberia en un duelo directo, además de esperar tropiezos de los equipos que están por encima.

En caso de empate, el panorama se complica. El equipo llegaría a 23 puntos, quedando a tres del cuarto lugar y a cuatro de Liberia, perdiendo el control de su destino y dependiendo de resultados ajenos en las dos fechas finales.

Si pierde, se quedaría en 22 puntos, a cuatro unidades del cuarto puesto con solo seis por disputar, lo que lo dejaría al borde de la eliminación y dependiendo de una combinación de resultados prácticamente improbable.

El cierre del torneo deja a Alajuelense en una situación donde cada punto cuenta. El clásico ante Saprissa no solo tiene valor histórico, sino que puede definir si el equipo sigue con vida en la pelea por semifinales o queda sin margen.

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