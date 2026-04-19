León vs Juárez en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 15

Todas las acciones del duelo entre esmeraldas y Bravos desde el Nou Camp a través del minuto a minuto de Claro Sports

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Clausura 2026: horario del partido León vs Juárez, hoy 18 de abril de 2026

El duelo entre León y Juárez se disputa este sábado 18 de abril de 2026, en un partido correspondiente a la jornada en curso del torneo. El encuentro está programado para las 21:06 horas, tiempo del centro de México, por lo que se espera un cierre de jornada con intensidad.

La sede será el Estadio Nou Camp, ubicado en León, Guanajuato, donde el conjunto esmeralda buscará hacerse fuerte ante su afición frente a un rival que también necesita sumar puntos en la recta final del campeonato.

Liga MX: alineaciones confirmadas del León vs Juárez para la jornada 15, al momento

Estas son las alineaciones que mandan a la cancha cada uno de los estrategas para su compromiso de esta fecha 15:

León: Oscar García, Valentín Gauthier, Iván Moreno, Rodrigo Echeverria, Jaine Barreiro, José Rodríguez, Fernando Beltrán, Salvador Reyes, Ismael Díaz, Diber Cambindo y Miguel Rodríguez.

Juárez: Sebastián Jurado, Moises Castillo, Manuel Mayorga, Javier Aquino, José García, Denzell García, Rodolfo Pizarro, Jose Rodriguez, Homer Martinez, Ían Torres y Oscar Estupiñan.

¿Dónde ver en vivo el León vs Juárez? Canales de TV y transmisión streaming

El partido entre León y Juárez podrá seguirse en vivo a través de distintas plataformas, con opciones tanto en televisión como en línea. La transmisión será por FOX, mientras que en streaming estará disponible mediante FOX One. Además podrás seguir todas las acciones del encuentro por Claro Sports a través del ya tradicional minuto a minuto.

Antecedentes del León vs Juárez y últimos resultados en la Liga MX

En los enfrentamientos recientes entre León y Juárez, la serie ha mostrado resultados variados, con triunfos para ambos lados y un empate, lo que refleja una rivalidad equilibrada en los últimos torneos de la Liga MX:

Juárez 2-0 León | 26 de septiembre de 2025

León 1-0 Juárez | 25 de enero de 2025

Juárez 2-3 León | 19 de octubre de 2024

Juárez 1-1 León | 27 de abril de 2024

León 2-1 Juárez | 12 de noviembre de 2023

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

León atraviesa un buen momento bajo la dirección de Javier Gandolfi, luego de sumar su sexta victoria del torneo, tercera de manera consecutiva, tras imponerse por la mínima al Puebla en su visita a Angelópolis. Este resultado le permitió colocarse en la décima posición con 19 puntos, igualando en unidades a Atlas y América, equipos que se encuentran ligeramente arriba en la tabla.

En contraste, Juárez vive un panorama complicado con Pedro Caixinha en el banquillo, después de sufrir su sexta derrota del campeonato al caer 1-2 frente a Xolos. El equipo fronterizo dejó escapar puntos importantes y además terminó el partido con dos expulsiones, tras las salidas de Jesús Murillo y Ramón Rodríguez. Con este resultado, los Bravos se mantienen en el lugar 12 con 16 unidades, alejándose de la zona de clasificación.

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