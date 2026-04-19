Nicolás Sánchez asume el fracaso de Rayados y acepta que es responsabilidad de todos

El técnico de Monterrey reconoció la eliminación de Liguilla y aseguró que no se dará por vencido con el equipo

Nico Sánchez asegura que el equipo asume la responsabilidad | Imago 7

Rayados quedó fuera de la Liguilla tras la derrota ante Pachuca en el partido de la jornada 15, resultado que marcó el cierre de sus aspiraciones en el Clausura 2026. El equipo no logró revertir su situación en el torneo y consumó la eliminación antes de concluir la fase regular, en un contexto donde las expectativas eran distintas al inicio de la competencia.

Tras el partido, Nicolás Sánchez compareció en conferencia de prensa, donde asumió el momento del equipo y dejó claro que el resultado es consecuencia de un proceso en el que todos los integrantes del club tienen responsabilidad. El entrenador evitó señalar a un solo sector y apuntó a un análisis interno.

“Hoy es lo que es. Yo no me pongo a analizar mi caso personal. Acepté el reto y no puse ninguna excusa. No me victimizo hoy. Lamentablemente no pudimos lograr lo que buscábamos. Y hoy aceptamos todos en la función que tenemos cada uno lo que no logramos hacer y acá estamos poniendo la cara”, declaró.

El técnico insistió en que la situación corresponde a todos los involucrados en el día a día del equipo. “En el club somos todos, y este momento así como nos duele a todos, es responsabilidad de todos. Ahora es aceptar lo que sucede, el momento que estamos viviendo hoy y poner la cara con la frente en alto y mirar hacia adelante”, señaló.

Sobre el sentir del plantel tras la derrota, Sánchez explicó que el grupo comparte el mismo impacto por el resultado. “El sentimiento es igual para todos. Es evidente que estamos todos golpeados por la situación y entendemos que esto es lo que nos toca vivir hoy y que claramente somos todos responsables”, comentó.

El estratega también se refirió a lo ocurrido dentro del partido, donde consideró que el equipo tuvo momentos en los que logró competir, pero no pudo sostenerlos. “Entiendo que habíamos hecho un buen primer tiempo. Más allá de que el gol había llegado por un tiro de penal, habíamos hecho bien las cosas. Pero estamos en ese momento en que un error, un golpe, un gol en contra nos golpea muchísimo y nos cuesta salir de eso”, explicó.

En cuanto al ambiente en el vestidor, reconoció que el golpe fue compartido por todos. “El ambiente es doloroso, estamos todos con las mismas sensaciones. Esto se sale con trabajo. Como club tendremos que acertar en nuevas decisiones y es normal en este nivel”, dijo.

Sánchez también habló sobre su continuidad, dejando en claro su postura ante el momento del equipo. “Tirar la toalla nunca. Lo que tengo clarísimo es mi sentimiento por el club. Yo no elegí el momento, lo acepto y entiendo que esto es competitivo. No logramos terminar un buen campeonato, así que aceptaré lo que tenga que venir, pero yo siempre presente”, afirmó.

Finalmente, el técnico evitó entrar en detalles sobre aspectos internos del club, aunque reconoció que hay factores que deberán revisarse. “Hay un montón de situaciones que están a la vista y hay otras que son nuestras de club. Las cosas que tenemos que solucionar quedan puertas adentro”, concluyó.

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