¡Resurge el Águila! América rompe sequía sin victorias tras imponerse al Toluca

América vence 2-1 a Toluca, rompe racha sin triunfos y se mete sexto. Brian Rodríguez lidera triunfo en un cierre lleno de polémica y bronca

Los azulcremas no ganaban desde el 15 de marzo | Imago7

América encontró aire cuando más lo necesitaba. En una noche cargada de presión, el equipo de André Jardine venció 2-1 a Toluca en la jornada 15 del Clausura 2026 y le puso fin a una racha de siete partidos sin ganar en todas las competiciones, apenas unos días después de su eliminación en la Concacaf Champions Cup ante Nashville. Las Águilas reaccionaron en casa, subieron a 22 puntos y se metieron al sexto lugar, mientras que los Diablos se quedaron con 27 unidades.

La victoria no llegó desde la calma, sino desde la urgencia. Toluca apareció como un rival incómodo desde el arranque y durante varios minutos empujó al América hacia su propio campo. Rodolfo Cota comenzó a ser factor con intervenciones oportunas, mientras el conjunto azulcrema intentaba sacudirse la presión y responder con disparos de media distancia. El partido ya tenía ritmo, roce y reclamos, con una primera polémica sobre Brian Rodríguez que el árbitro dejó seguir.

Brian Rodríguez encendió al América

Cuando el partido parecía inclinarse hacia la tensión, apareció Brian Rodríguez. El uruguayo rompió el equilibrio al minuto 44 con un remate desde fuera del área, por bajo y junto al palo izquierdo, un gol que cambió el tono del encuentro y mandó al América al descanso con ventaja. Era el premio a la insistencia azulcrema en un cierre de primer tiempo donde también había exigido a Luis García.

El complemento arrancó con el mismo nombre propio. Al 50’, Brian volvió a golpear con otro disparo desde fuera del área, otra vez raso, otra vez imposible para el arquero escarlata. América se puso 2-0 y por fin encontró un margen que no había tenido en semanas. Parecía la noche de la reconciliación, la respuesta que Jardine necesitaba después de tantos tropiezos y del golpe internacional sufrido apenas el 14 de abril.

¡Salió un RAYO de la pierna de Rayito! ⚡🇺🇾



Aquí está el segundo del doblete de Brian Rodríguez con el @ClubAmerica esta noche. 🦅💛#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J15 | pic.twitter.com/le81pTGERk — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 19, 2026

Pero Toluca no tardó en meterse otra vez al partido. Al 53’, un autogol de Miguel Vázquez apretó el marcador y devolvió la incertidumbre al inmueble de la Ciudad de México. A partir de ahí, los Diablos se adueñaron más del balón, algo que también reflejaron las estadísticas finales con 61 por ciento de posesión, aunque América sostuvo una mayor puntería con seis remates al arco contra tres.

¡AUTOGOL DEL AMÉRICA! ¡MALA SUERTE!😢⚽



Vázquez anota en propia puerta con un cabezazo desafortunado



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La respuesta americanista estuvo cerca de liquidar el juego, pero no llegó. Isaías Violante estrelló un balón en el larguero, Brian Rodríguez perdonó el tercero frente a Luis García y más tarde Raúl Zúñiga dejó escapar una ocasión increíble con el arco abierto. América perdonó y eso mantuvo con vida a Toluca durante un tramo final cada vez más áspero y emocional.

Bronca en el Azteca

El cierre fue de máxima tensión. Toluca apretó con remates de Alexis Vega, Bruno Méndez y Paulinho, mientras América resistía entre faltas, cambios forzados y despejes de emergencia. Al 90+2 llegó el momento de mayor drama, cuando los Diablos celebraron el empate, pero la acción fue invalidada por fuera de juego. La jugada incendió todavía más los ánimos de ambos lados.

En los últimos instantes, Ramón Juárez evitó la catástrofe y el partido terminó por romperse emocionalmente. Hubo empujones entre jugadores de ambos equipos, con Luis García y el propio Juárez entre los involucrados, además de una roja para Helinho por una entrada imprudente. La bronca también alcanzó a los banquillos, con Antonio Mohamed haciéndole señas a Jardine en medio de un final caliente y lleno de reclamos.

Así, América no solo ganó un partido: recuperó oxígeno. Después de semanas sin triunfos, de la eliminación en Concachampions y de un entorno cada vez más pesado, las Águilas encontraron una noche de desahogo frente al bicampeón. Toluca, en cambio, dejó escapar otra oportunidad de reafirmarse en la parte alta y salió de la capital con una derrota que profundiza su mal momento en la recta final del Clausura 2026.

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