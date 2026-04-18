Estados Unidos Femenil se impone a Japón y cierran la Fecha FIFA con saldo positivo

Kennedy Wesley anotó su primer gol con la selección y ayudó a la victoria del USWNT

Estados Unidos se impone a Japón en partido amistoso | IMAGN IMAGES via Reuters

Estados Unidos Femenil venció 3-0 a Japón en un partido amistoso en Colorado, que representó el tercer enfrentamiento reciente entre ambas selecciones, con balance de dos triunfos para el conjunto estadounidense y una derrota.

El primer tiempo se desarrolló con intentos en ambas áreas, aunque sin movimientos en el marcador. Estados Unidos generó llegadas a partir de tiros de esquina y centros al área, con participaciones de Lindsey Heaps, Sophia Wilson y Naomi Girma. Japón respondió con remates desde fuera del área y acciones por las bandas, obligando a intervenciones de la portera Claudia Dickey. También se presentaron pausas por lesiones y ajustes en las alineaciones, lo que interrumpió el ritmo del juego en varios momentos.

Antes del descanso, el equipo estadounidense tuvo aproximaciones claras, incluyendo un disparo al travesaño de Claire Hutton y remates dentro del área que fueron contenidos por la guardameta japonesa Chika Hirao. A pesar de las oportunidades, el marcador se mantuvo sin goles al término de la primera mitad.

El inicio del segundo tiempo marcó el rumbo del encuentro. Al minuto 47, Naomi Girma abrió el marcador con un remate de cabeza dentro del área tras un tiro de esquina, en una jugada en la que Kennedy Wesley participó al prolongar el balón. Estados Unidos tomó la ventaja y comenzó a controlar el desarrollo del partido.

Rose Lavelle en festejo de gol | IMAGN IMAGES via Reuters

Al minuto 56, el equipo local amplió la diferencia mediante Rose Lavelle, quien definió desde fuera del área tras una transición iniciada en medio campo. Japón intentó reaccionar con cambios en su alineación y mayor presencia en ataque, generando remates desde larga distancia y centros al área, pero sin lograr superar la defensa rival.

El tercer gol llegó al minuto 64 y marcó un momento relevante en el encuentro. Kennedy Wesley anotó su primer gol con la selección al rematar dentro del área tras un servicio de Jaedyn Shaw en una jugada derivada de tiro de esquina. Con el 3-0, Estados Unidos consolidó su ventaja.

En la recta final, ambos equipos realizaron múltiples sustituciones. Estados Unidos administró la posesión y redujo los espacios, mientras Japón buscó descontar con intentos por las bandas y remates dentro del área. La defensa estadounidense y la portera mantuvieron el cero en su portería.

El partido concluyó con el 3-0, en un duelo amistoso que amplía la serie reciente entre ambos equipos y que dejó el primer gol internacional de Kennedy Wesley como uno de los registros del encuentro.

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