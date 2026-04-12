Estados Unidos Femenil se impone sin complicaciones a Japón en partido amistoso

Lavelle y Heaps marcan en el triunfo del USWNT en California

Estados Unidos se impone a Japón en partido amistoso | IMAGN IMAGES via Reuters

La selección de Estados Unidos Femenil se impuso 2-1 a Japón en un partido amistoso, en un encuentro donde Rose Lavelle y Lindsey Heaps fueron las protagonistas y también significó el regreso de Sophia Smith tras su pausa por maternidad.

El inicio fue equilibrado, con Japón generando las primeras aproximaciones a través de disparos desde fuera del área y llegadas por las bandas. Sin embargo, la portera estadounidense respondió en las intervenciones necesarias para mantener el marcador sin cambios en los primeros minutos.

Estados Unidos encontró la ventaja al minuto 9 con un gol de Rose Lavelle, quien definió dentro del área tras una jugada a balón parado. La anotación significó su gol número 28 con la selección.

Tras el gol, el conjunto estadounidense generó nuevas llegadas con intentos desde fuera del área y centros al área, mientras que Japón buscó responder con remates que fueron contenidos o desviados por la defensa y la portera.

Antes del descanso, el marcador se mantuvo con la ventaja mínima para Estados Unidos, con ambos equipos alternando posesión pero sin modificar el resultado.

En la segunda parte, Estados Unidos amplió la diferencia al minuto 48. Lindsey Heaps remató dentro del área tras una asistencia de Lavelle para marcar el 2-0, en lo que representó su gol número 40 con la selección.

Japón realizó modificaciones y encontró respuesta al minuto 61 con un gol de Riko Ueki, quien remató de cabeza dentro del área para acercar a su equipo en el marcador.

En los minutos finales, el conjunto asiático buscó el empate con centros y remates dentro del área, incluyendo una oportunidad que fue detenida por la portera estadounidense. Estados Unidos también realizó ajustes para sostener la ventaja. El partido concluyó con el 2-1 a favor de Estados Unidos, que logró mantener la diferencia en el marcador pese a la presión en el cierre del encuentro.

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