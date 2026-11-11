Los secretos de Rafa Márquez, al descubierto: así entrena la Selección Mexicana previo al partido ante Jamaica

Así se prepara el Tricolor en Cancún para el primer partido oficial de este ciclo mundialista

La Selección Mexicana prepara la expedición a Jamaica en la Riviera Maya, sede elegida por Rafa Márquez y el Tricolor para adaptarse de mejor manera al clima que podrían tener en Kingston para la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Este miércoles, en el último día previo a viajar a Jamaica, se llevó a cabo un entrenamiento en un ambiente tropical en Mayakoba. Con 31 grados centígrados inició la sesión. De inmediato, los defensas son contados por Juanma Lillo, mientras que el resto del equipo toca la bocha para aflojar los músculos.

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En Tijuana no están ajenos al calor, pero el tema de la humedad es completamente distinto. Es otro clima y eso se nota en el rostro de la joya del fútbol mexicano. Morita suda bajo el calor caribeño, mientras Quiñones disfruta del césped fresco.

Lillo habrá estado con Pep Guardiola en Dorados de Sinaloa y se le asocia con el tiki-taka, pero el enfoque en la sesión no está en el ataque, por lo que sigue dando indicaciones a diestra y siniestra a los defensas, con mucha energía. Del otro lado del entrenamiento azteca, risas y diversión con el balón, pero para los zagueros, las lecciones no tenían tregua.

Momento de agruparse todos en el centro junto a Rafa Márquez, pero antes, la hidratación, porque el calor vaya que es fuerte.

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Tras la pausa de hidratación, trabajos más intensos y hasta en estos Quiñones demuestra que tiene el olfato del gol. Morita también trabaja a buen ritmo. Rafa, con su mirada analítica, lo observa todo.

Una de las postales llegó cortesía de uno de los jugadores de las Chivas, con un ‘crimen’ ante un ex rojiblanco, porque Santi Sandoval se avienta tremenda joya sobre la Hormiga, con un túnel en el que muestra la calidad de la cantera del Guadalajara.

Ahora sí, momento de una nueva pausa y de que nosotros dejemos seguir trabajando a Rafa y a su cuerpo técnico.