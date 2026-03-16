La selección mexicana femenil del Mundial 1971 recibirá un homenaje en la Cámara de Diputados

Se tiene contemplado que les harán un izamiento de bandera en la Plaza de los Constituyentes de 1917 dentro del Palacio Legislativo el próximo 25 de marzo

Paola Longoria aplaude a las pioneras del fútbol femenil en México. | Imago 7

La Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados homenajeará el próximo 25 de marzo a la selección mexicana de fútbol femenil ‘las pioneras’ que jugó en el Mundial de 1971 y quedó subcampeona en la final que se tuvo en el Estadio Azteca y también reconocerán a algunas jugadoras de la Liga MX.

“Cuando uno empieza justamente en un deporte y quiere sobresalir y que de alguna otra manera marcaste el inicio de una etapa importante para el fútbol, pues por eso estamos con el pasado y con el presente, que esas pioneras que obviamente abrieron el camino para que pudiéramos tener una liga femenil”, explicó la diputada federal, Paola Longoria, en entrevista con Claro Sports.

Se tiene contemplado que les harán un izamiento de bandera en la Plaza de los Constituyentes de 1917 dentro del Palacio Legislativo, además los clubes enviarán a dos jugadoras para estar en este reconocimiento en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“Hoy aplaudo que el tema del fútbol está avanzando mucho, siendo el deporte número uno en México, y obviamente los pioneros estarán y también para darnos cuenta que la mujer sí realmente está rompiendo estos techos”, relató.

Los legisladores también tendrán actividades el 7 y 8 de abril como parte de la semana nacional del deporte y habrá un juego de Leyendas del fútbol mexicano contra los integrantes de la Comisión de Diputados.

“Es un partido de cara al Mundial y nos estamos enfocando en leyendas que están aquí en la Ciudad de México por la logística y también porque dentro de la Comisión no hay tanto presupuesto para poder pagarle a todos los atletas, pero queremos algo que también sume“, dijo la también raquetbolista profesional.

En las actividades de la feria habrá una mesa de debate para mejorar el deporte en México con la presencia de atletas y autoridades del COM, CONADE y COPAME para escuchar todas las inquietudes de los involucrados en esta área.

“Que podamos seguir difundiendo la importancia de hacer una activación física, de hacer deporte y que no estamos enfocándonos nada más al alto rendimiento, por eso estas mesas de trabajo que nos ayuden a construir en conjunto estas iniciativas donde podamos seguir fortaleciendo esta Ley de Cultura Física y Deporte”, aseveró.

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