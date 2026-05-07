Karla Martínez destaca el crecimiento de Toluca Femenil: “Ya no nos ven como un rival sencillo”

El conjunto escarlata avanzó a su primera semifinal al eliminar a Tigres y ahora se enfrentará al América por el boleto a la final

Karla Martínez habla en exclusiva para Juegan ellAS | Imago7

Karla Martínez, jugadora del Toluca Femenil, habló en exclusiva para el programa Juegan ellAS de Claro Sports y W Deportes sobre el crecimiento de su equipo, que acaba de eliminar a Tigres en los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Ahora, al enfrentar al América en las semifinales, Toluca se ha ganado el respeto de otros clubes, como lo destacó Martínez.

“Hemos ido poco a poco y los clubes ya no nos ven como un rival sencillo al que es fácil sacarle tres puntos. Primero por la localía de nuestro estadio, que es complicado para los demás equipos por la altura, y después por lo que hemos trabajado y demostrado. Hemos ido creciendo como equipo y nos vamos entendiendo mejor. El club era joven en Liguilla y no tenía mucha experiencia, pero hemos aprendido de los errores del torneo pasado”, comentó Karla. Después de la eliminación en la edición anterior, las jugadoras del Toluca han trabajado para ser más competitivas y hoy se encuentran más fuertes y con la ilusión de seguir avanzando.

El golpe de realidad que las catapultó a las semifinales

La victoria sobre Tigres fue un momento crucial para Toluca, que demostró que tiene lo necesario para competir contra los equipos más fuertes: “Estábamos muy felices porque fue un golpe de realidad de que sí podíamos. Nunca nos sentimos menos que Tigres, y con esa victoria, nos dimos cuenta de que podíamos dar el siguiente paso”, compartió Karla. Esa victoria fue un recordatorio de que, a pesar de las expectativas externas, el equipo tiene todo lo necesario para avanzar.

Karla también destacó el espíritu de unidad que caracteriza al equipo: “Nos gusta jugar contra este tipo de rivales porque es la vara para medir cómo hemos crecido. Sabíamos que Tigres es el equipo con más campeonatos, pero supimos trabajar unidas, respaldándonos y corriendo la una por la otra”, comentó.

El América, un rival complicado pero sin presión para Toluca

El próximo reto para Toluca es el América, un club con una historia rica en la Liga MX Femenil y siempre peligroso: “América es de los equipos más importantes y peligrosos, con jugadoras que marcan diferencia individualmente. Es una situación similar a la de Tigres; quizás en nómina o cualidades estemos un poco abajo, pero no sentimos esa responsabilidad”, expresó Karla. Toluca no se siente presionado y está decidido a disfrutar del desafío, sabiendo que su trabajo conjunto será lo que marque la diferencia.

El primer partido de las semifinales se jugará en el Estadio Nemesio Diez, y Karla resaltó la importancia del apoyo de la afición: “Esperamos que la gente esté ahí y nos apoye en este formato de liga. Vamos a entregarnos y dar lo mejor de nosotras con el mínimo error. Haremos todo para que no quede en nosotras”, expresó. El respaldo de la afición será fundamental para enfrentar a un rival de la calidad del América, y las jugadoras saben que la localía jugará un papel clave.

Una de las claves del éxito de Toluca Femenil ha sido la química dentro del equipo, algo que Karla destacó al mencionar que han aprendido a dejar de lado el ego: “Nos hace felices que cualquier jugadora marque gol o haga la diferencia. Nos ponemos felices por todas porque es parte de aprender a ser un equipo”, comentó. El enfoque en lo colectivo ha sido esencial para el buen rendimiento del equipo.

Toluca Femenil sigue demostrando que está listo para competir al más alto nivel. A medida que avanzan, el equipo sigue soñando con la posibilidad de lograr algo histórico: su primer título en la Liga MX Femenil. Con la semifinal a la vista y un equipo fortalecido por la confianza y el trabajo en conjunto, Toluca Femenil se enfrenta a uno de los retos más grandes de su historia. La oportunidad de alcanzar la final y, si todo sale bien, ganar el primer título en la historia del club, está más cerca que nunca.

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