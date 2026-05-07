Luis Díaz cambia el chip: deja atrás la Champions y se enfoca en liderar a Colombia en el camino al Mundial

Tras caer en semifinales ante el PSG, Luis Díaz deja atrás el golpe en Europa y se enfoca en liderar a Colombia rumbo al Mundial, donde será una de las principales cartas ofensivas del combinado nacional.

Luis Díaz, eliminado de la Champions | Odd ANDERSEN / AFP.

El Bayern Munich quedó eliminado en las semifinales de la UEFA Champions League a manos de un Paris Saint Germain que fue claramente superior en el partido de vuelta disputado en territorio alemán. El conjunto francés dominó los ritmos del encuentro, impuso intensidad desde el inicio y terminó apagando cualquier intento de reacción del equipo bávaro, que nunca logró sentirse cómodo en la serie.

Paris Saint Germain salió decidido a sentenciar la eliminatoria y lo consiguió con una actuación sólida en todas sus líneas. El equipo parisino controló la posesión, presionó alto y redujo al mínimo los espacios para un Bayern que se vio incómodo, impreciso y sin claridad en el último tercio del campo. La superioridad del conjunto francés fue evidente tanto en lo táctico como en lo físico.

Luis Díaz, de figura en la ida a un partido discreto

Luis Díaz llegaba al compromiso con la expectativa de repetir o incluso superar su destacada actuación en el partido de ida en París, donde había sido uno de los hombres más influyentes. Sin embargo, en Múnich no logró marcar diferencias. El colombiano se vio bien controlado por la defensa rival, con pocas oportunidades para desequilibrar y lejos del protagonismo que suele tener en el esquema ofensivo.

Un Bayern sin respuestas

Bayern Munich intentó reaccionar en distintos momentos del partido, pero se encontró con un PSG muy sólido y ordenado. El equipo alemán no tuvo la fluidez habitual en su generación de juego y sufrió especialmente en defensa ante cada aceleración del conjunto francés. La falta de contundencia en las áreas terminó por condenar sus aspiraciones de llegar a una nueva final de Champions.

Rumbo al Mundial con la Selección Colombia

Con la eliminación consumada, Luis Díaz deberá ahora enfocarse en el calendario del Bayern antes de cambiar el chip hacia su gran objetivo del año: la Selección Colombia. El atacante afrontará su primer Mundial con la ilusión de liderar a su país y consolidarse como la principal figura del equipo nacional en la cita orbital.

El presente deja un sabor amargo a nivel de clubes, pero también abre una oportunidad importante para el colombiano. Luis Díaz llega al Mundial en un momento clave de su carrera, con experiencia en la élite europea y con el peso de ser considerado el jugador más determinante de Colombia en la actualidad. Su desafío será transformar esta eliminación en motivación para brillar en la mayor vitrina del fútbol mundial.

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