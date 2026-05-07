¡Adiós al Panini del Mundial! Dejará de existir a partir del 2030: Fanatics es el nuevo colaborador de FIFA
Se acaba una histórica era de más de seis decadas del emblmático album de la marca italiana
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Después de más de 60 años de ser la editorial oficial de los álbumes de estampas para el Mundial, Panini se despide de la FIFA. A partir de 2031, Fanatics, la compañía propietaria de la marca Topps, tomará el relevo y se convertirá en el nuevo distribuidor de los icónicos álbumes y estampas que acompañan a los aficionados durante cada Copa del Mundo. Esta transición marca el fin de una era para la editorial italiana, que comenzó a producir los álbumes desde el Mundial de México 1970.
Este cambio, que ha sido confirmado por la FIFA, tiene como objetivo renovar la experiencia de los coleccionistas, incorporando más tecnología y nuevas maneras de interactuar con los aficionados. A pesar de este giro, los fanáticos aún podrán disfrutar de las ediciones de Panini para el Mundial 2026 y el Mundial 2030, antes de que el nuevo acuerdo entre en pleno vigor. A continuación, te contamos más sobre cómo se dará este cambio histórico.
FIFA pone fin a la colaboración de 60 años con Panini: Fanatics es el nuevo distribuidor
El fin de la colaboración entre FIFA y Panini es el cierre de un ciclo que comenzó hace más de seis décadas. La editorial italiana ha sido la encargada de producir los emblemáticos álbumes y las estampas que han acompañado a los fanáticos del fútbol desde el Mundial de 1970 en México. Sin embargo, la FIFA ha decidido firmar un nuevo acuerdo con Fanatics, la compañía que posee Topps, y que también produce artículos de colección para otros eventos de fútbol, como la UEFA. A partir del Mundial de 2031, será esta empresa la que se encargue de la distribución de los álbumes y las estampas oficiales del torneo.
Este cambio, según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, responde a la necesidad de crear nuevas formas de interacción entre los aficionados y los equipos, a través de medios digitales y productos innovadores. Además, destacó que este acuerdo traerá nuevos ingresos para la FIFA, los cuales se destinarán al desarrollo del fútbol en todo el mundo. A pesar de esta transición, Panini sigue teniendo un lugar en la historia del fútbol, y su legado perdurará en los recuerdos de generaciones de aficionados.
Álbum Panini del Mundial 2026: dónde descargarlo gratis
Aunque la era de Panini llegará a su fin con el Mundial de 2030, los aficionados todavía podrán disfrutar del tradicional álbum de estampas para el Mundial 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos. En respuesta a las nuevas demandas del público, se espera que el álbum también esté disponible en formato digital, lo que permitirá a los fanáticos descargarlo de forma gratuita a través de plataformas oficiales.
Esta edición, que será la última bajo la tutela de Panini, promete ser una de las más esperadas y emocionantes para los coleccionistas, ya que marcará el final de una era en el que los álbumes físicos serán el último recordatorio de esta tradición. A pesar de que el formato digital seguirá ganando terreno, los coleccionistas tradicionales tendrán la oportunidad de llevarse a casa una última edición del icónico álbum de estampas del Mundial.