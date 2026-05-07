¡Adiós al Panini del Mundial! Dejará de existir a partir del 2030: Fanatics es el nuevo colaborador de FIFA

Se acaba una histórica era de más de seis decadas del emblmático album de la marca italiana

Las estampas de una da las ediciones anteriores | REUTERS/Bernardo Montoya

Después de más de 60 años de ser la editorial oficial de los álbumes de estampas para el Mundial, Panini se despide de la FIFA. A partir de 2031, Fanatics, la compañía propietaria de la marca Topps, tomará el relevo y se convertirá en el nuevo distribuidor de los icónicos álbumes y estampas que acompañan a los aficionados durante cada Copa del Mundo. Esta transición marca el fin de una era para la editorial italiana, que comenzó a producir los álbumes desde el Mundial de México 1970.

Este cambio, que ha sido confirmado por la FIFA, tiene como objetivo renovar la experiencia de los coleccionistas, incorporando más tecnología y nuevas maneras de interactuar con los aficionados. A pesar de este giro, los fanáticos aún podrán disfrutar de las ediciones de Panini para el Mundial 2026 y el Mundial 2030, antes de que el nuevo acuerdo entre en pleno vigor. A continuación, te contamos más sobre cómo se dará este cambio histórico.

FIFA pone fin a la colaboración de 60 años con Panini: Fanatics es el nuevo distribuidor

El fin de la colaboración entre FIFA y Panini es el cierre de un ciclo que comenzó hace más de seis décadas. La editorial italiana ha sido la encargada de producir los emblemáticos álbumes y las estampas que han acompañado a los fanáticos del fútbol desde el Mundial de 1970 en México. Sin embargo, la FIFA ha decidido firmar un nuevo acuerdo con Fanatics, la compañía que posee Topps, y que también produce artículos de colección para otros eventos de fútbol, como la UEFA. A partir del Mundial de 2031, será esta empresa la que se encargue de la distribución de los álbumes y las estampas oficiales del torneo.

Este cambio, según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, responde a la necesidad de crear nuevas formas de interacción entre los aficionados y los equipos, a través de medios digitales y productos innovadores. Además, destacó que este acuerdo traerá nuevos ingresos para la FIFA, los cuales se destinarán al desarrollo del fútbol en todo el mundo. A pesar de esta transición, Panini sigue teniendo un lugar en la historia del fútbol, y su legado perdurará en los recuerdos de generaciones de aficionados.

Álbum Panini del Mundial 2026: dónde descargarlo gratis

Aunque la era de Panini llegará a su fin con el Mundial de 2030, los aficionados todavía podrán disfrutar del tradicional álbum de estampas para el Mundial 2026, que se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos. En respuesta a las nuevas demandas del público, se espera que el álbum también esté disponible en formato digital, lo que permitirá a los fanáticos descargarlo de forma gratuita a través de plataformas oficiales.

Esta edición, que será la última bajo la tutela de Panini, promete ser una de las más esperadas y emocionantes para los coleccionistas, ya que marcará el final de una era en el que los álbumes físicos serán el último recordatorio de esta tradición. A pesar de que el formato digital seguirá ganando terreno, los coleccionistas tradicionales tendrán la oportunidad de llevarse a casa una última edición del icónico álbum de estampas del Mundial.

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