Hormiga González: ¿La salida de Te Kloese pone en riesgo su posible llegada al Feyenoord?

El cambio de estructura deportiva en Feyenoord genera incertidumbre sobre si el delantero mexicano sigue siendo una prioridad para el equipo

El atacante rojiblanco interesa en el Viejo Continente | Imago7

El futuro de Armando ‘La Hormiga’ González en Europa se ha convertido en una cuestión llena de incertidumbre, especialmente tras el reciente anuncio de la llegada de Dennis te Kloese a Rayados de Monterrey. Aunque el delantero de Chivas ha sido vinculado con varios clubes europeos en las últimas semanas, incluyendo Feyenoord, la salida de te Kloese del club neerlandés podría complicar las negociaciones que alguna vez parecieron inminentes.

El interés de Feyenoord por Hormiga no es reciente. El club holandés, que ha tenido buenos recuerdos con delanteros mexicanos, estaba siguiendo muy de cerca el rendimiento de González en la Liga MX, especialmente después de sus destacadas actuaciones con Chivas. Sin embargo, lo que parecía un camino hacia Europa para el joven atacante mexicano podría estar en riesgo. La razón: el fichaje de Te Kloese por Rayados y su próxima salida de Feyenoord.

Te Kloese, quien dejará su puesto en Feyenoord en los próximos meses, fue clave en el proceso de seguimiento y evaluación de talentos que incluía a Armando González. El cambio de directiva en el club neerlandés podría hacer que las prioridades del equipo cambien, lo que dejaría en el aire el interés por el delantero mexicano. Si la operación estaba relacionada directamente con la estrategia de te Kloese, la llegada de un nuevo presidente deportivo podría modificar los planes y afectar la concreción del fichaje.

A pesar de esta incertidumbre, es importante recordar que el interés de Feyenoord no surge exclusivamente de te Kloese. Los equipos europeos suelen tener departamentos de scouting que trabajan de forma independiente, y si González sigue destacándose en la Liga MX, su perfil podría mantenerse en la lista de refuerzos para el club holandés, independientemente de la salida del directivo.

Por ahora, Hormiga González ha mantenido una postura cauta. En sus últimas declaraciones, ha reiterado que no tiene información concreta sobre su futuro y se concentra en su trabajo con Chivas. “Yo trato de enfocarme en lo que está en mis manos”, comentó el delantero, dejando claro que no se deja llevar por los rumores que constantemente rodean su nombre.

Lo que sí es evidente es que la salida de Te Kloese ha generado un punto de inflexión en la posible negociación. Mientras Feyenoord se adapta a la nueva estructura deportiva, el futuro de González podría depender no solo de la visión del nuevo presidente, sino también de la disposición de Chivas para negociar su salida y de la competencia de otros clubes que también lo siguen de cerca.

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