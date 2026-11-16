Semifinales Liga MX Femenil en vivo: cruces, horarios y dónde ver la Liguilla del Apertura 2026

América, Pumas, Rayadas y Chivas disputarán las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. Conoce los cruces, las fechas, los horarios y dónde ver los partidos

Semifinales Liga MX Femenil Apertura 2026 | Claro Sports

Las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil quedaron definidas con América, Pumas, Rayadas y Chivas como protagonistas. Después de unos cuartos de final que dejaron remontadas, goleadas y eliminaciones inesperadas, los cuatro equipos buscarán los dos boletos para disputar el campeonato del fútbol mexicano.

América confirmó su clasificación tras superar a Toluca en los cuartos de final y ahora enfrentará a Pumas en una nueva edición del Clásico Capitalino. Las Águilas llegaron a la eliminatoria como líderes de la fase regular y mantienen sus aspiraciones de conquistar el bicampeonato bajo la dirección de Ángel Villacampa.

Por su parte, Pumas protagonizó la mayor sorpresa de los cuartos de final al eliminar a Tigres con un marcador global de 7-3. Las universitarias remontaron la desventaja de la ida con una goleada de 5-0 en el Estadio Universitario, resultado que les permitió alcanzar por primera vez las semifinales de la Liga MX Femenil.

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La otra semifinal enfrentará a Rayadas de Monterrey y Chivas, después de que las regiomontanas remontaran ante Pachuca y el Guadalajara consiguiera su clasificación frente a FC Juárez. Los cuatro equipos tendrán una pausa de varias semanas antes de regresar a la actividad para disputar las semifinales en diciembre.

¿Cómo quedaron las semifinales de la Liga MX Femenil Apertura 2026?

Los cruces de las semifinales quedaron definidos con el Clásico Capitalino entre América y Pumas, además del enfrentamiento entre Rayadas y Chivas. Las dos eliminatorias se disputarán a ida y vuelta, con la intención de conocer a los equipos que disputarán la final del Apertura 2026.

Los enfrentamientos confirmados son:

Pumas vs América

Chivas vs Rayadas de Monterrey

América y Monterrey tendrán la ventaja de cerrar sus respectivas semifinales como locales, debido a que finalizaron en las dos primeras posiciones de la fase regular con 37 puntos cada uno. Las Águilas ocuparon el liderato gracias a su mejor diferencia de goles, mientras que Rayadas terminó en el segundo puesto.

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Resultados de los cuartos de final de la Liga MX Femenil Apertura 2026

Pumas consiguió la clasificación más importante de su historia después de eliminar a Tigres. Las universitarias perdieron 3-2 en el encuentro de ida, pero consiguieron una victoria de 5-0 en el Estadio Universitario para cerrar la serie con un marcador global de 7-3 y dejar fuera a las Amazonas.

Chivas avanzó después de empatar 1-1 ante FC Juárez en el Estadio Akron, resultado que se sumó al 0-0 del primer enfrentamiento. El Guadalajara aprovechó su mejor posición en la clasificación general para obtener el boleto a semifinales, de acuerdo con el criterio de desempate de la competencia.

En Monterrey, Rayadas protagonizó una remontada para vencer 3-2 a Pachuca en el Gigante de Acero. Las Tuzas tomaron una ventaja de dos goles durante el primer tiempo, pero Valeria del Campo, Diana García y Alexandra Godínez marcaron para darle la vuelta al partido. Con el triunfo de 1-0 en la ida, las regiomontanas avanzaron con un global de 4-2.

América completó el grupo de semifinalistas después de superar a Toluca. Las Águilas habían conseguido una victoria de 3-0 en el partido de ida, con goles de Isa Haas, Jana Gutiérrez e Irene Guerrero. Durante la vuelta en el Estadio Nemesio Diez, Geyse y Scarlett Camberos ampliaron la ventaja azulcrema, en una eliminatoria que aseguró la presencia del conjunto capitalino entre los cuatro mejores del torneo.

¿Cuándo se juegan y quién transmite las semifinales de la Liga MX Femenil?

Las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil se disputarán del 9 al 13 de diciembre, después de la pausa por los compromisos internacionales del fútbol femenino. Los partidos de ida están contemplados para el miércoles 9 y jueves 10, mientras que las vueltas se celebrarán el sábado 12 y domingo 13 de diciembre.

Los horarios específicos y la distribución de los encuentros todavía no han sido confirmados por la Liga MX Femenil. América y Rayadas tendrán el derecho deportivo de cerrar sus eliminatorias como locales, aunque las sedes y los horarios deberán quedar establecidos en la programación oficial.

La pausa en la Liguilla responde a la actividad de las selecciones nacionales durante la Fecha FIFA y el Campeonato Concacaf W 2026. La selección mexicana femenil participará en el torneo continental, que forma parte del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En cuanto a las transmisiones, TUDN, Televisa, FOX, FOX One y el canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil forman parte de las opciones de cobertura de la competencia. Sin embargo, los canales y las plataformas correspondientes a cada partido de semifinales deberán confirmarse cuando se publique la programación definitiva.