Linda Caicedo revive al Real Madrid

Linda Caicedo abrió el marcador para la victoria del Real Madrid ante Madrid CFF por la fecha 25 de la Liga F.

Cuarta anotación de Linda Caicedo en la Liga F | REUTERS/Violeta Santos Moura

Se llevó a cabo la jornada 25 de la Liga Femenina Iberdrola en España. El verde césped del Estadio Fernando Torres, Madrid CFF se dio cita con el Real Madrid. Un conjunto ‘merengue’ que venía de ser completamente superado y goleador por el FC Barcelona en la UEFA Champions League Femenina. Sin embargo, de la mano de Linda Caicedo logró revivir y ganar su contienda por dos goles a cero.

El primer tiempo fue bastante parejo, pero los destellos de la ofensivo del Real Madrid hacía ver más cerca un gol de las visitantes que de las locales. Los primeros 45 minutos terminaron empatados, pero con una mejor sensación para las dirigidas por el español Pau Quesada.

Así las cosas, el segundo tiempo ya fue mucho más justo para lo visto en el terreno de juego. A los tres minutos de comenzada la parte complementaria, Linda Caicedo metió una corrida característica de la colombiano, dejó regadas a dos rivales y luego definió con mucha calidad para poner el 1-0.

⚡️ La electricidad de Linda Caicedo para el gol del Real Madrid



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Más tarde, cuando el reloj marcaba los 73 minutos, Sara Dabritz aumentó la cuenta para la madrileñas y aseguró tres puntos para el conjunto de la capital española. Victoria que deja al Real Madrid en la segunda casilla de la tabla de posiciones de la Liga Femenina Iberdrola con 59 puntos en 25 partidos jugados.

Así le fue a Linda Caicedo ante Madrid CFF

Linda Caicedo fue titular y disputó 77 minutos del encuentro entre Madrid CFF y Real Madrid. Tiempo suficiente para ser catalogada como la mejor jugadora del partido y sacar de ese bajón anímico por la humillante derrota ante el Barcelona a su equipo. La futbolista de la Selección Colombia es claramente la mejor jugadora de su equipo y su influencia es innegable.

Un gol, un remate, 27 de 29 pases acertados, un pase clave, tres pases en el último tercio, 100 % de efectividad en sus regates y tres recuperaciones, fueron los datos y estadísticas que la establecieron como la figura del encuentro. Además, con esta nueva anotación, Linda Caicedo ya acumula cuatro tantos en Liga F y 12 goles en toda la temporada.

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