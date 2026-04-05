Mexico City Open 2026, en vivo por Claro Sports

El mejor tenis del ATP Challenger Tour categoría 125 regresa a la arcilla del Centro Deportivo Chapultepec con figuras de talla mundial y el talento mexicano de Rodrigo Pacheco

Mexico City Open, en vivo el torneo de tenis | Claro Sports

La Ciudad de México se vuelve a vestir de gala para recibir la quinta edición del Mexico City Open, un evento que se ha consolidado como un referente indiscutible del tenis profesional en Latinoamérica. Tras ser distinguido por la ATP como el mejor torneo Challenger del mundo en 2024, el certamen categoría 125 regresa al emblemático Centro Deportivo Chapultepec del 5 al 12 de abril. A través de nuestra multiplataforma, en Claro Sports te llevaremos cada detalle en vivo y en directo directamente a tus pantallas con una cobertura completa.

El nivel competitivo para este 2026 promete ser electrizante. El cuadro principal está encabezado por jugadores que saben lo que es brillar en el máximo circuito, como el australiano James Duckworth (83 ATP) y el experimentado estadounidense Mackenzie McDonald. A ellos se suman talentos que ya conocen la gloria o la intensidad de este escenario, como el suizo Marc-Andrea Huesler, primer campeón del torneo, y el francés Luka Pavlovic, quien busca revancha tras ser finalista el año pasado.

Además, nombres como el de Tristan Schoolkate, Marc-Andrea Huesler de Suiza, así como el de representantes latinos como el colombiano, Nicolás Mejía, y los argentinos, Juan Pablo Ficovich y Facundo Mena. Por México, el principal foco de atención será Rodrigo Pacheco. El joven yucateco, actual referente de las nuevas generaciones, llega con la misión de buscar su primer título Challenger en casa. Además, Alex Hernández en singles y en la modalidad de dobles, la presencia de figuras consagradas como Santiago González y Miguel Ángel Reyes-Varela.

“Yo creo que estamos muy cerca de ver a Rodrigo Pacheco ganando su primer Challenger, esperemos que pueda ser, si no esta semana en San Luis, la próxima semana aquí en Ciudad de México y eso es una de las cosas que yo como aficionado al tenis y mexicano me gustaría ver. Después me gustaría ver a los demás mexicanos avanzando en el ranking, nuestro ideal es que los wildcards de este torneo siempre sirvan para impulsar carreras y que próximamente estos jugadores no necesiten un wildcard para entrar y podamos ir apoyando a más y así ir empujando”, dijo Adhemar Rodríguez, director del torneo.

Mexico City Open 2026: horario y dónde ver en vivo el torneo de tenis

La transmisión en vivo por Claro Sports arrancará este lunes 6 de abril, permitiendo que la audiencia de México y Latinoamérica disfrute de la intensidad de las primeras rondas y el camino hacia el título. A continuación, te presentamos los horarios detallados para que no pierdas detalle de la actividad en la arcilla capitalina:

Lunes 6 al jueves 9 de abril: 16:00 a 20:00 horas.

16:00 a 20:00 horas. Viernes 10 de abril: 17:00 a 19:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas (incluyendo la semifinal de dobles 1).

17:00 a 19:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas (incluyendo la semifinal de dobles 1). Sábado 11 de abril: Semifinales de singles a partir de las 14:30 horas.

Semifinales de singles a partir de las 14:30 horas. Domingo 12 de abril: Gran Final de dobles (12:00 h) y Final de singles (14:30 h).

Más allá de lo deportivo, el Mexico City Open ofrece una experiencia integral. Con una bolsa de 225,000 dólares en premios y actividades como el Kids Day y el Fan Fest, el evento busca fomentar la pasión por el tenis en los más pequeños.

Cabe mencionar que la entrada para la jornada de calificación este domingo 5 de abril es gratuita, mientras que el resto de la semana, los boletos estarán disponibles a través de la boletería oficial y en las taquillas del Centro Deportivo Chapultepec (de 10:00 a 20:00 horas).

Claro Sports te hará vibrar con la emoción del Mexico City Open 2026. No te pierdas de todos los detalles del torneo del 6 al 12 de abril, en vivo y en directo a través de nuestra multiplataforma.

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