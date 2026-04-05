¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026 hoy, 5 de abril?

Ni en Domingo de Resurrección se detiene la actividad del reconocido reality en RCN. Conozca en tiempo real quién abandona la competencia.

¿A qué hora es la gala de eliminación hoy, 5 de abril | Instagram @canalrcn

Se encienden las alarmas este 5 de abril. No habrá resurrección en la Casa de los Famosos para uno de seis participantes. El público tendrá que definir quién abandonará el programa, de inmediato, en la edición dominical del reality.

A través de Claro Sports, usted podrá tener toda la información al alcance de su mano sobre lo que ocurra en la temida noche para muchos. Los seguidores, muy activos, han dado el veredicto sobre el que debería salvarse una semana más en la casa de RCN.

¿Quién será el eliminado este fin de semana de La Casa de los Famosos?

Cabe recordar que, tras la jornada de nominación que se llevó a cabo el pasado miércoles, se dio un revolcón a la placa. Actualmente, de cara a la imperdible gala, hay un total de seis famosos en riesgo de salir de la casa:

Mariana Zapata.

Eidevin López.

Marilyn Patiño.

Alejandro Estrada.

Tebi Bernal.

Juan Carlos Arango.

¿A qué hora empieza la gala de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia?

Importante recalcar que las votaciones se abren hasta que inicie la gala de eliminación. El programa tendrá su inicio este domingo después del Noticiero habitual de la noche. Es decir, todas las emociones arrancarán a partir de las 8:00 de la noche.

¿Cómo y dónde mirar en vivo por TV y online La Casa de los Famosos?

Usted podrá ver el programa diariamente a través de la pantalla del Canal RCN. En caso de no tener la señal mencionada, el reality está disponible por medio de la aplicación oficial del canal. Allí puede enterarse de todos los detalles en tiempo real, casi que las 24 horas, sobre lo que vaya ocurriendo.

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