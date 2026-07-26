Mariana Gutiérrez y la Liga Femenil MX: “Denos el beneficio de la duda con este cambio”

Publicado por Redacción Claro Sports

La dirigente platicó sobre los pros, contras y en qué se basaron para la creación de este nuevo sistema de competencia en el certamen nacional

Mariana Gutiérrez | Imago 7
Mariana Gutiérrez y los cambios en la Liga MX. | Imago 7

La Liga Femenil BBVA entró en un periodo de cambio y con una revolución que va desde modificaciones en su sistema de competencia, hasta un calendario más óptimo, situación que a mucha afición no cayó bien.

En palabras de la presidenta de la liga, Mariana Gutiérrez, quien habló en entrevista para AS México, pidió el beneficio de la duda a todos aquellos que empiezan a criticar y a no creer en el proyecto, mismo que es por el bien de todos, jugadoras, clubes y nivel selección. AQUÍ LA NOTA COMPLETA

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