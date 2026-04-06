México sub 16 femenil se queda con el tercer lugar en el Torneo de Montaigú

El equipo de Guillermo Fontes logró el tercer lugar en el Torneo de Montaigú tras vencer a Portugal, mostrando reacción y crecimiento en Francia

México al podio en Montaigú | @MFMontaigu

La selección nacional de México sub 16 femenil cerró su participación en el Torneo de Montaigú con un lugar en el podio, luego de una gira que le permitió medirse con selecciones de exigencia internacional en Francia. El equipo dirigido por Guillermo Fontes llegó a esta competencia como parte de su proceso de formación y disputó partidos ante Japón, Portugal y China dentro de un certamen celebrado del 30 de marzo al 6 de abril.

El tercer lugar no solo representa un resultado positivo en el papel, también habla de la capacidad de reacción que mostró el conjunto mexicano a lo largo del torneo. Después de un inicio complicado, el cuadro tricolor corrigió, compitió mejor y encontró respuestas en momentos clave para cerrar su actuación con un triunfo que refuerza el crecimiento de la categoría.

El debut ante Japón dejó claro desde el inicio el nivel de exigencia que tendría México en Montaigú. El marcador de 3-0 a favor del cuadro asiático fue una llamada de atención para el equipo nacional, que tuvo enfrente una primera prueba dura y que necesitó ajustar detalles para no comprometer el resto de su participación.

La respuesta mexicana apareció en el segundo compromiso, justo cuando el panorama exigía carácter y futbol para seguir con vida en el torneo. Portugal se adelantó apenas al minuto 6, pero el cuadro mexicano recompuso el partido y encontró su mejor versión en el tramo final, donde a partir del minuto 61 construyó la remontada hasta firmar un 3-1 que cambió el rumbo de su torneo.

El empate ante China en el cierre de la fase de grupos terminó por sostener a México en la pelea por el podio. Fue un partido en el que la selección mantuvo el orden y sumó un punto valioso tras el desgaste de las primeras jornadas, resultado que le permitió instalarse en el duelo por el tercer lugar y mantener intacta la posibilidad de cerrar con saldo positivo.

México volvió a encontrarse con Portugal en el partido por el tercer puesto y esta vez resolvió con un triunfo por la mínima diferencia. En un duelo cerrado, intenso y con poco margen de error, la escuadra nacional se impuso 1-0 con gol de Sofía Chavira para asegurar el tercer lugar del Torneo de Montaigú, una recompensa al ajuste competitivo que mostró jornada tras jornada.

Más allá del resultado final, la participación en Francia dejó señales favorables para el proceso formativo de esta generación. Desde la convocatoria y la gira previa, la Federación Mexicana de Fútbol planteó este torneo como una oportunidad para fortalecer el desarrollo de las jugadoras, darles roce internacional y medirlas ante rivales de nivel en un escenario de alto valor competitivo.

El balance final para México sub 16 femenil es positivo porque el equipo supo levantarse de una derrota inicial y terminó subido al podio. Ese recorrido, con una victoria de peso, un empate trabajado y un triunfo en el juego por el tercer lugar, deja buenas conclusiones para Guillermo Fontes y su cuerpo técnico, que ahora cuentan con una base más sólida rumbo a los próximos compromisos de la categoría.

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