México golea a Puerto Rico con doblete de Charlyn Corral y accede al Premundial Concacaf

La selección tricolor derrotó 6-0 a las caribeñas y aún sueña con llegar a la Copa Mundial Femenil de la FIFA Brasil 2027

Jugadoras del Tricolor en festejo tras el quinto gol | Imago7

La selección mexicana femenil firmó una actuación contundente en el Estadio Nemesio Diez y derrotó 6-0 a Puerto Rico para asegurar su clasificación al Premundial de Concacaf. El equipo dirigido por Pedro López impuso condiciones desde el arranque, controló la posesión, encontró espacios con claridad y resolvió el partido con autoridad con doblete de Charlyn Corral incluído ante una afición que respondió en Toluca pese a la lluvia que apareció durante varios lapsos del encuentro.

México comenzó a inclinar la cancha desde los primeros minutos y pronto encontró recompensa. Alexia Delgado abrió el marcador al minuto 10, después de aprovechar un rebote dentro del área y definir con un disparo raso para el 1-0. A partir de ahí, el conjunto nacional mantuvo la presión alta, obligó a Puerto Rico a replegarse y sostuvo una postura ofensiva que no permitió reacción clara de las caribeñas.

Con el dominio ya establecido, el Tricolor amplió la diferencia al minuto 32 con un autogol de González, en una jugada en la que Kiana Palacios apareció cerca del área para exigir a la zaga rival. Ese segundo tanto terminó por abrir todavía más el partido, porque México siguió atacando por las bandas y encontró profundidad constante, sobre todo con Scarlett Camberos, una de las futbolistas más activas de la noche.

La propia Camberos firmó uno de los momentos más vistosos del encuentro. Al minuto 38 marcó el 3-0 con una gran definición de sombrerito, luego de detectar a la arquera adelantada tras un trazo largo. México se fue al descanso con una ventaja amplia y con la sensación de tener completamente bajo control el juego, no solo por el marcador, sino por la diferencia futbolística que mostró en cada sector del campo.

En la segunda parte, la selección mexicana mantuvo la misma intensidad y no bajó el ritmo, a pesar de tener una ventaja cómoda. Después de varios avisos, el cuarto gol cayó al minuto 59, cuando Kiana Palacios aprovechó un error defensivo de Puerto Rico para mandar la pelota al fondo. La atacante salió poco después entre aplausos, en un reconocimiento del público a su aporte en una noche en la que México no dejó de insistir.

La goleada tomó forma definitiva apenas unos minutos más tarde. Charlyn Corral ingresó de cambio y al 63 resolvió con una media tijera para el 5-0, en una acción que levantó a los aficionados de sus asientos. El marcador no modificó la ambición del cuadro mexicano, que siguió buscando el arco rival y mantuvo la iniciativa hasta bien entrada la recta final del compromiso, respaldado por el ambiente en las tribunas.

Ese dominio mexicano se mantuvo y aún hubo espacio para aumentar la diferencia. Al minuto 86, Charlyn Corral firmó su doblete con un gol de gran calidad, luego de controlar el balón dentro del área, quitarse de encima a una defensora con un movimiento preciso y definir de forma colocada ante el achique de la arquera. El 6-0 confirmó la superioridad total del Tricolor, que cerró el partido con autoridad y una exhibición ofensiva contundente.

¿Qué es el Premundial femenil de Concacaf y qué se juega en este torneo?

El Premundial femenil de Concacaf es el proceso clasificatorio que se disputará en noviembre de 2026 para definir a las selecciones que competirán en el Campeonato Concacaf W 2026, torneo en el que también participarán Estados Unidos y Canadá por su posición en el ranking. Este certamen reunirá a ocho equipos y será clave, ya que otorgará los boletos directos a la Copa Mundial Femenil de la FIFA Brasil 2027 y lugares paralos Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. El formato arrancará desde los cuartos de final y, tras esta ronda, las cuatro selecciones ganadoras asegurarán su pase al Mundial, mientras que las eliminadas tendrán una segunda oportunidad a través de un Play In para pelear por el repechaje intercontinental.

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